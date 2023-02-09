掀風潮11日起和平島3大景區登場 風雨季節適合基隆旅遊

冬季到基隆旅遊可感受北海岸的風和雨，將會是一場不一樣的旅遊體驗。交通部觀光局北觀處主辦的「掀風潮」系列活動，11日起為期1個月，在和平島地質公園、情人湖公園以及湖海灣3大景區登場，邀請民眾觀展、互動、抽好禮，一掃冬天不適合出遊的消極印象。

策展地點涵蓋A展區和平島地質公園、B展區情人湖公園及C展區湖海灣，並由雷擎創作「聲漫」內容，以聲景地圖進行數位串連，結合聽覺與視覺效果，讓參展民眾感受北海岸的獨特音頻。

和平島地質公園的聲漫景點包含星光草原、遊客中心、留夏沙灘、天使向海步道、萬善宮、慰靈碑、等嶼亭、雷達站等8處，根據該景點的特色量身打造聲漫內容。

以星光草原為例，聲漫內容採用弦樂與鐵琴敲擊做出輕快漫步的夢幻感，觀展民眾能夠一邊欣賞，一邊想像自己半夜漫步在草地、享受被微風吹拂的清新，8個景點蘊含8種多元聲漫內容，透過不同樂器與曲風交織出當地獨有聽覺饗宴，民眾只要自備耳機與智慧型手機，即可感受近距離的聲漫薰陶。

和平島地質公園還有「冬泳」與「湯屋」兩大活動，冬泳地點位於藍海水池，購票入園冬泳的民眾還能享受熱水淋浴；湯屋策展地點位於留夏沙灘，分為「湯屋展區」與「島湯展區」。

活動期間若完成兩個景點（B、C展區）的定位與完成播放，即有機會中獎「無料水路」，從基隆小艇碼頭搭船航向A展區的和平島地質公園，沿途欣賞築港紀念碑、日治時期碼頭、正濱漁港等景點，感受基隆的歷史與人文。

掀風潮2月11日到3月12日，北觀處邀請民眾蒞臨活動現場，用五官與體感親身體會。

活動詳情請洽相關網站查詢:

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

2023掀風潮 活動官網：https://www.hpipark.org/2022-island-festival