江聰淵考慮選立委 前立委陳金德：有那麼迫切嗎

參選宜蘭縣長失利的江聰淵有可能再投入立委選戰。前宜蘭縣代理縣長陳金德今天認為，敗選後應深思檢討改進，「有那麼迫切嗎？」江聰淵表示，是否參選立委月底會對外宣布。

江聰淵去年底代表民主進步黨參選宜蘭縣長但落選。日前他指出，許多縣民鼓勵他再選立委，仍在審慎評估還未決定。

陳金德昨天深夜在臉書貼文表示，宜蘭的政治是不是已有了顛覆性的改變？選民對民進黨推出的縣長候選人為何不再買單？是不是他在代理縣長期間推動政策過於快速？缺少溝通？缺少布局？導致二次縣長選舉民進黨落敗？午夜夢回自責不已。

這篇文章也指出，大選敗北，決策團隊、操盤的人、當然包括候選人，都需要深刻的反省與檢討，為何會敗？是否因為個人的因素導致團隊失敗？是否要有一點內疚？對支持者大大的說聲對不起？可惜的是，人人都無暇反省以為改進，都立即要再投入大選。有那麼迫切嗎？

陳金德今天進一步表示，臉書貼文所指就是江聰淵，縣長選舉後應深思敗選原因，並向選民道歉，更應有所檢討改變，直到有一天外界認為江聰淵可以後，再投入參選。

陳金德說，江聰淵過去曾是他擔任立委時的助理，兩人是政治師徒關係，基於這樣的特殊情誼，因此才會如此提醒江聰淵。

江聰淵表示，各界不管任何聲音，他虛心接受，近日會與團隊再討論，月底會對外宣布是否參選立委。