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台東「晚崙西亞」產期 東河鄉邀路跑吃鮮果

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉是柑橘的故鄉，每年3月起進入晚崙西亞（香丁）產季，鄉公所特別辦理「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」記者會活動，邀請大家3月12日到東河鄉健康路跑吃鮮果。記者尤聰光／攝影
台東縣東河鄉是柑橘的故鄉，每年3月起進入晚崙西亞（香丁）產季，鄉公所特別辦理「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」記者會活動，邀請大家3月12日到東河鄉健康路跑吃鮮果。記者尤聰光／攝影

台東縣東河鄉是柑橘的故鄉，每年3月起進入晚崙西亞（香丁）產季，鄉公所特別辦理「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」記者會活動，邀請大家3月12日到東河鄉健康路跑吃鮮果。

鄉公所表示，晚崙西亞又稱香丁，全鄉栽種面積約17公頃，每年可產出30萬公斤，是全縣最大，晚崙西亞外形、大小、顏色與柳丁大同小異，但甜度、香氣均比柳丁或其他柑桔類濃。

為了讓更多人認識晚崙西亞、了解東河鄉，今天特別舉辦活動記者會，現場除有當地阿美族文化舞蹈表演，還推出以晚崙西亞為主題的各種美食飲品，讓與會人員品嘗，大家都讚不絕口。

另重點就是介紹今年3月12日即將登場的馬拉松嘉年華，這次賽事除規畫42公里全馬組、21公里半馬組及9公里小馬組外、特別增加6公里迷你馬組，專為親子族群量身打造。

鄉公所說，當天全馬組、半馬組的總排名及分組排名可以獲得獎金、獎品外，完跑的跑友都能獲得精心準備的完跑禮，還有各式部落文化體驗如Amis傳統編織、立槳、藍染及各式DIY體驗。

台東縣東河鄉公所推出以晚崙西亞為主題的各種美食飲品，讓與會人員品嘗，大家都讚不絕口。記者尤聰光／攝影
台東縣東河鄉公所推出以晚崙西亞為主題的各種美食飲品，讓與會人員品嘗，大家都讚不絕口。記者尤聰光／攝影

馬拉松 西亞 記者會

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