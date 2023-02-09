花蓮玉里地標圓環魚隻翻肚暴斃 公所撈除籲酌量餵食

花蓮玉里圓環水池內近日陸續有魚隻死亡，鎮長龔文俊會勘後，張貼告示呼籲民眾酌量餵食。圖／玉里鎮公所提供

花蓮縣玉里鎮圓環水池內的魚兒，近日被人發現陸續翻肚死亡，數量約有數十隻。鎮長龔文俊會勘後，認為可能是日前寒流，加上近日回暖後民眾大量餵食，造成魚隻暴斃，責成清潔隊清除，並張貼告示呼籲民眾酌量餵食。

玉里圓環位於玉里鎮中山路與光復路交叉路口，屬市區精華地區，因圓環位處要衝，成為鎮上地標，有「玉里之心」的稱號，也是玉里鎮民的休憩場所之一。

鎮長龔文俊說，水池小巧，直徑不到10公尺，池水相當清澈，當年挖出湧泉時，有民眾送魚入池，也有鎮民放生，目前池內有吳郭魚、錦鯉等魚種。3、4天前，有鎮民發現池內魚隻翻肚，他昨天率員前往勘查，發現約有數十隻死亡，立即責成清潔隊清除。

有養殖魚經驗的龔文俊研判，前一陣子寒流來襲，太冷致使魚群食慾不佳，這幾天天氣回暖，魚胃口大開就猛吃，加上很多善心民眾餵食飼料，甚至連吃不完的便當米飯、饅頭也丟下池，過量進食造成魚兒暴斃。

鎮公所除了將魚屍撈除，也張貼告示提醒「氣候驟變，懇請民眾餵食酌量，避免造成魚群死亡」。龔文俊也呼籲，民眾若真的要餵食，請丟魚飼料，不要把人吃的如米飯、吐司、饅頭等丟進池，否則可能汙染池水，造成優氧化，破壞環境也不利魚兒生長。