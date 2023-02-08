快訊

全台有感！18:49花東發生規模5.4地震、最大震度4級

土耳其強震死傷慘重！7歲姐瓦礫下肉身護弟 受困逾17小時獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭春遊大同將在河濱公園舉行 金馬獎哈勇家演員到場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「春遊大同」本周六將在崙埤河濱公園和泰雅地景公園舉行，歡迎體驗泰雅文化，賞花、逛市集、聽音樂。記者戴永華／攝影
宜蘭「春遊大同」本周六將在崙埤河濱公園和泰雅地景公園舉行，歡迎體驗泰雅文化，賞花、逛市集、聽音樂。記者戴永華／攝影

宜蘭大同鄉年度盛會「春遊大同」，本周六將在崙埤河濱公園和泰雅地景公園舉行，目前櫻花盛開，非常美麗。鄉公所今天在縣府大廳舉辦宣傳，預告活動當天會有知名原住民藝人演唱，同時邀請榮獲金馬獎包括最佳影片等6項大獎入圍肯定的《哈勇家》演員到場炒熱氣氛。

大同河濱公園位於崙埤村，全區面積13公頃，分成崙埤河濱公園與泰雅地景公園，園內廣植櫻花與季節花卉。鄉公所兩年前爭取經費改造崙埤河濱公園，去年更打造全新的泰雅地景公園，設置瞭望平台、泰雅穀倉、竹造屋、風雨廊道及地景步道。

為了辦好春遊，大同鄉公所今天號召英士社區發展協會、稻米產銷班、原住民產銷合作社、偕家三兄弟企業、樂樂園及小董山間野炊等業者在縣府舉辦期前宣傳，由傌儷芭里文化藝術團表演吹奏傳統樂器，邀請民眾春遊大同鄉，體驗泰雅文化，賞花、逛市集、聽音樂。

鄉公所表示，11日的活動邀請勒巴彥文化藝術團、門諾漾文化藝術團、快樂山水青年文化藝術團等表演團體，依拜維吉、舞炯恩．加以法利得、巴大雄、馬曉安等知名原民藝人，並請到榮獲金馬獎包括最佳影片等6項大獎入圍的《哈勇家》大同鄉演員到場支持活動。

現場除了原民樂舞表演，還有春天市集，民眾品嘗部落美食、採買部落農特產品及文創商品，更安排集章換好禮、體驗DIY及互動好禮摸彩等。

鄉長何勝立表示，疫情拉開人與人距離，也使得活動停辦數年，去年冬天豪雨造成台7甲線道路中斷，更讓大同產業遭受衝擊；有鑑於疫情趨緩，今年活動從櫻花綻放的春天開始，讓大家看見原鄉風采，感受泰雅文化魅力。

鄉公所即日起舉辦「玩味大同攝影比賽」，邀各地攝影愛好者藉由鏡頭記錄大同鄉美麗風光與人文風情，比賽簡章請至大同鄉旅遊服務中心臉書粉絲下載。

「春遊大同」活動中會有不少原住民部落美食，縣長林姿妙與鄉長何勝立歡迎大家體驗部落文化。記者戴永華／攝影
「春遊大同」活動中會有不少原住民部落美食，縣長林姿妙與鄉長何勝立歡迎大家體驗部落文化。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與鄉長何勝立歡迎大家體驗部落的「春遊大同」小旅行。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與鄉長何勝立歡迎大家體驗部落的「春遊大同」小旅行。記者戴永華／攝影
「春遊大同」活動中會有不少原住民部落美食，縣長林姿妙與鄉長何勝立歡迎大家體驗部落文化。記者戴永華／攝影
「春遊大同」活動中會有不少原住民部落美食，縣長林姿妙與鄉長何勝立歡迎大家體驗部落文化。記者戴永華／攝影

櫻花 攝影比賽

延伸閱讀

花蓮通緝犯宜蘭詐財盜開支票 店家懷疑與討債業者共謀

台鐵列車行駛到宜蘭龜山段MR管漏氣停駛 乘客轉接駁

太巧了！彰化、宜蘭廖大慶網路認識 帶女兒訪宜蘭又同名

秒殺餐車開店面！搶嘸會哭的「脆皮桶仔雞」插旗宜蘭，必點古早味、試營運優惠1次收

相關新聞

宜蘭春遊大同將在河濱公園舉行 金馬獎哈勇家演員到場

宜蘭大同鄉年度盛會「春遊大同」，本周六將在崙埤河濱公園和泰雅地景公園舉行，目前櫻花盛開，非常美麗。鄉公所今天在縣府大廳舉...

探詢基層心聲謝國樑與3千名鄰長座談 首發團今進市府

基隆市政府籌辦里鄰長參訪座談會，首場今天下午安排仁愛區4個里的鄰長到市府參觀。謝國樑先與鄰長們拍照再座談，多名鄰長發言，...

市府發言人玩「煩死了」時事哏 讓謝國樑惹上「麻煩」

基隆市政府發言人余治明玩「煩死了」時事哏，遭市議員張之豪用「煩死了，好想要狗狗肉」反諷。基隆市長謝國樑今天為此事鞠躬道歉...

不畏疫情衝擊…蘭陽原創館業績亮眼 預估今年人流衝10萬

宜蘭首座以行銷原住民文創品及美食的「蘭陽原創館」前年9月中開幕至今，營收成績亮眼，今年規劃4大行銷重點、每月都有活動、每...

廣角鏡／台船造第14艘巡防救難艇下水

台船為海洋委員會海巡署艦隊分署建造100噸級巡防救難艇，昨天在基隆廠邀請海巡署巡防組長廖雲宏的妻子周祖珍擔任擲瓶人。台船...

宜蘭外澳 開辦衝浪節

宜蘭縣政府去年爭取2億2千多萬元經費，逐步打造蘭海鐵道五漁村，目前相關軟硬體工程陸續發包，且為了打造新亮點，縣政府決定在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦