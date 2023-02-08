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宜蘭春遊大同將在河濱公園舉行 金馬獎哈勇家演員到場
宜蘭大同鄉年度盛會「春遊大同」，本周六將在崙埤河濱公園和泰雅地景公園舉行，目前櫻花盛開，非常美麗。鄉公所今天在縣府大廳舉辦宣傳，預告活動當天會有知名原住民藝人演唱，同時邀請榮獲金馬獎包括最佳影片等6項大獎入圍肯定的《哈勇家》演員到場炒熱氣氛。
大同河濱公園位於崙埤村，全區面積13公頃，分成崙埤河濱公園與泰雅地景公園，園內廣植櫻花與季節花卉。鄉公所兩年前爭取經費改造崙埤河濱公園，去年更打造全新的泰雅地景公園，設置瞭望平台、泰雅穀倉、竹造屋、風雨廊道及地景步道。
為了辦好春遊，大同鄉公所今天號召英士社區發展協會、稻米產銷班、原住民產銷合作社、偕家三兄弟企業、樂樂園及小董山間野炊等業者在縣府舉辦期前宣傳，由傌儷芭里文化藝術團表演吹奏傳統樂器，邀請民眾春遊大同鄉，體驗泰雅文化，賞花、逛市集、聽音樂。
鄉公所表示，11日的活動邀請勒巴彥文化藝術團、門諾漾文化藝術團、快樂山水青年文化藝術團等表演團體，依拜維吉、舞炯恩．加以法利得、巴大雄、馬曉安等知名原民藝人，並請到榮獲金馬獎包括最佳影片等6項大獎入圍的《哈勇家》大同鄉演員到場支持活動。
現場除了原民樂舞表演，還有春天市集，民眾品嘗部落美食、採買部落農特產品及文創商品，更安排集章換好禮、體驗DIY及互動好禮摸彩等。
鄉長何勝立表示，疫情拉開人與人距離，也使得活動停辦數年，去年冬天豪雨造成台7甲線道路中斷，更讓大同產業遭受衝擊；有鑑於疫情趨緩，今年活動從櫻花綻放的春天開始，讓大家看見原鄉風采，感受泰雅文化魅力。
鄉公所即日起舉辦「玩味大同攝影比賽」，邀各地攝影愛好者藉由鏡頭記錄大同鄉美麗風光與人文風情，比賽簡章請至大同鄉旅遊服務中心臉書粉絲下載。
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