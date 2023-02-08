探詢基層心聲謝國樑與3千名鄰長座談 首發團今進市府

基隆市政府籌辦里鄰長參訪座談會，首場今天下午安排仁愛區4個里的鄰長到市府參觀。謝國樑先與鄰長們拍照再座談，多名鄰長發言，提及社區公園髒亂、山坡地除草、里鄰滅火器不夠等問題。謝說，會把問題記錄下來，建檔追蹤，提升市民生活品質。

謝國樑上任後，指示市府民政處規畫鄰長座談會，他想要與全市鄰長們見面，聆聽基層最前線的聲音，了解民意趨向。市府民政處規畫每周分2兩梯次，安排里鄰長到市府座談。

第1場里鄰長座談會安排仁愛區林泉、花崗、獅球和朝棟里鄰長出席，先由市長秘書謝偉仁導覽這棟歷史建物，再進入簡報室與謝合照及座談。明天是仁愛區吉仁、和明、光華和明德里的里鄰長參加。

謝國樑說，選前他就和里鄰長座談，記錄下一些問題，但那時候還沒有擔任公職，也沒有職權替大家解決。經過了一整年，不曉得問題是不是依然存在，或是情況有變動，所以擔任市長後，邀請里鄰長來市府座談。未來每年都會辦座談，聽取大家的意見，更有效解決里鄰問題。

林泉里當了60年的鄰長黃錫勳說，元宵節市中心冷冷清清，建議辦活動。同里林泉里第5鄰鄰長陳彩虹說，除草經費有限，用輪的話要好久才能輪到，希望多撥一些山坡除草經費。獅球里的鄰長郭家財指有些山坡上的住家，救護車、消防車「開不到」，希望多給一些滅火器。