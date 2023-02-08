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市府發言人玩「煩死了」時事哏 讓謝國樑惹上「麻煩」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發言人余治明在臉書玩「煩死了」時事哏，引發爭議。圖／取自余治明臉書
基隆市政府發言人余治明在臉書玩「煩死了」時事哏，引發爭議。圖／取自余治明臉書

基隆市政府發言人余治明玩「煩死了」時事哏，遭市議員張之豪用「煩死了，好想要狗狗肉」反諷。基隆市長謝國樑今天為此事鞠躬道歉，指余治明年紀較輕，但既是發言人，貼文要注意分際。余說，已將貼文撤下，並誠懇說聲抱歉。

電影發行商用「煩死了，好想離職」宣傳電影，引發網友跟風。余治明昨天也在「基隆市府發言人 余治明」臉書粉絲專頁，貼文「煩死了，好想出國」。

張之豪將余治明的貼文戴團上傳臉書，指「這種時事哽再發個100篇，都不如發出1台Gogoro。身為基隆市政府發言人，余可以用煩死了，好想去色彩屋打卡、逛崁仔頂漁市、衝基隆喝魚湯……，既忠於自己的位置，還可以再深入操作，行銷基隆。

張之豪認為，發言人就是當老闆的人肉盾牌，余治明個人不重要，他的位置、他代表的謝國樑市府才是重點，「謝國樑市府出的包，謝國樑擔。」

謝國樑今天下午與鄰長座談前，受訪提到這件事，一開頭就鞠躬致歉，「真得很不好意思，對不起」。余治明年紀較輕，有在玩時事哏，但沒有意識到身分是市府發言人。內部討論後，認為發言人要玩時事哏，必須要有一定分際拿捏。他要代替余治明和市府向外界致歉。未來在發言的管控，一定會更謹慎小心，並再次說「對不起」。

余治明今天將粉絲專頁名稱更改為「余治明」，下午貼文說，原想在臉書搭配時事話題，發表心情與好友互動，後來接收到議員與粉專網民的批評指教，再三思索也認為貼文不恰當，第一時間將撤下，日後會更謹慎注意貼文內容與發言。

基隆市長謝國樑今天為市府發言人，在臉書玩「煩死了」時事哏引發爭議致歉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天為市府發言人，在臉書玩「煩死了」時事哏引發爭議致歉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發言人余治明在臉書玩「煩死了」時事哏，引發爭議。聯合報系資料照片
基隆市政府發言人余治明在臉書玩「煩死了」時事哏，引發爭議。聯合報系資料照片

謝國樑 張之豪

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