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不畏疫情衝擊…蘭陽原創館業績亮眼 預估今年人流衝10萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代表蘭陽原創館吉祥物的「飛鼠」別針小飾件，去年賣出2千多個。記者戴永華／攝影
代表蘭陽原創館吉祥物的「飛鼠」別針小飾件，去年賣出2千多個。記者戴永華／攝影

宜蘭首座以行銷原住民文創品及美食的「蘭陽原創館」前年9月中開幕至今，營收成績亮眼，今年規劃4大行銷重點、每月都有活動、每季推大型主題特色活動，預計年度人流將突破10萬大關，可望帶進720萬元營收。

蘭陽原創館位於市公所後方，距離火車站10分鐘路程，附近有幾米公園、阮義忠故事館、宜蘭人故事館、爾本購物中心、新月百貨廣場等，占地面積雖不大，卻是鬧中取靜好去處。今天縣府、公所與議員前往了解營運狀況。

宜蘭縣原住民事務所表示，蘭陽原創館110年9月中開幕，人流4.6萬人次，創造189.3萬元營收，111年的人流8.4萬人次，創造594萬元營收，部分主題活動吸引人潮爆棚；依照去年營收曲線圖來看，暑假達高峰，暑假後的幾個月呈現緩步成長，今年預計人流將突破10萬大關，帶進720萬元營收。

原民所說，今年會有4大行銷重點，包括原創電影節、原樣生活節、原創館週年慶及耶誕趴，每個月都會安排活動及飛鼠文創市集，每一季推出特別主題活動。

一行人觀看了解原創館的商品不但有特色且精緻，皮革或編織包包都好看，光是代表原創館吉祥物的「飛鼠」別針小飾件，去年就賣出2千多個。

市長陳美玲以秘境形容蘭陽原創館成為市區的打卡景點之一，她表示，未來可與市公所共同舉辦活動行銷，讓這個小而美的據點繼續發光發熱；莊淑如議員肯定二代青年的創新思維，原創館商品展現新風貌。

孫湯玉惠議員說，這處蛋黃區景點吸引愈來愈多遊客，建議增加停車位及雨天廊道，方便遊客逛市集吃美食，再拉高營業額；黃定和議員認為比照礁溪國小，爭取經費在附近國小闢建地下停車場，假日供停車之用。

蘭陽原創館有23位宜蘭縣原住民工藝師，超過100種類的商品。縣長林姿妙表示，這裡集結獨特的原民創意料理、工藝與文創精選商品、飛鼠市集與主題活動，鏈結原鄉部落旅遊，動靜皆有看頭，針對停車及雨遮問題，縣府會想辦法解決。

縣長林姿妙、市長陳美玲與縣議員參觀了解蘭陽原創館的手工藝、文創商品及美食，未來紓解停車問題後，可望吸引更多人。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、市長陳美玲與縣議員參觀了解蘭陽原創館的手工藝、文創商品及美食，未來紓解停車問題後，可望吸引更多人。記者戴永華／攝影
蘭陽原創館的文創商品特別又好看，去年創下近600萬元營收。記者戴永華／攝影
蘭陽原創館的文創商品特別又好看，去年創下近600萬元營收。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、市長陳美玲與縣議員參觀了解蘭陽原創館的手工藝、文創商品及美食，讚不絕口。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、市長陳美玲與縣議員參觀了解蘭陽原創館的手工藝、文創商品及美食，讚不絕口。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙買了三色珠串手環，聽說這文創商品可以帶給人幸福好運。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙買了三色珠串手環，聽說這文創商品可以帶給人幸福好運。記者戴永華／攝影

議員 宜蘭 原住民

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