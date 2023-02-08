不畏疫情衝擊…蘭陽原創館業績亮眼 預估今年人流衝10萬

宜蘭首座以行銷原住民文創品及美食的「蘭陽原創館」前年9月中開幕至今，營收成績亮眼，今年規劃4大行銷重點、每月都有活動、每季推大型主題特色活動，預計年度人流將突破10萬大關，可望帶進720萬元營收。

蘭陽原創館位於市公所後方，距離火車站10分鐘路程，附近有幾米公園、阮義忠故事館、宜蘭人故事館、爾本購物中心、新月百貨廣場等，占地面積雖不大，卻是鬧中取靜好去處。今天縣府、公所與議員前往了解營運狀況。

宜蘭縣原住民事務所表示，蘭陽原創館110年9月中開幕，人流4.6萬人次，創造189.3萬元營收，111年的人流8.4萬人次，創造594萬元營收，部分主題活動吸引人潮爆棚；依照去年營收曲線圖來看，暑假達高峰，暑假後的幾個月呈現緩步成長，今年預計人流將突破10萬大關，帶進720萬元營收。

原民所說，今年會有4大行銷重點，包括原創電影節、原樣生活節、原創館週年慶及耶誕趴，每個月都會安排活動及飛鼠文創市集，每一季推出特別主題活動。

一行人觀看了解原創館的商品不但有特色且精緻，皮革或編織包包都好看，光是代表原創館吉祥物的「飛鼠」別針小飾件，去年就賣出2千多個。

市長陳美玲以秘境形容蘭陽原創館成為市區的打卡景點之一，她表示，未來可與市公所共同舉辦活動行銷，讓這個小而美的據點繼續發光發熱；莊淑如議員肯定二代青年的創新思維，原創館商品展現新風貌。

孫湯玉惠議員說，這處蛋黃區景點吸引愈來愈多遊客，建議增加停車位及雨天廊道，方便遊客逛市集吃美食，再拉高營業額；黃定和議員認為比照礁溪國小，爭取經費在附近國小闢建地下停車場，假日供停車之用。