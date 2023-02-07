四接東移滅港？蔡適應：維護基隆港安全 應提替代方案

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，航運界代表今天到基隆市政府表達反對意見。立委蔡適應說，四接東移方案，不能影響基隆港碼頭航運安全，這是最基本也最重要的前提，台電應另提替代方案。

台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長李健發和基隆市船務代理商業同業公會理理事長楊吉利、國際輪船商業同業公會理事長林正義、船舶貨物裝卸承攬商業同業公會理事長朱隆興、輪船理貨商業同業公會理事長紀華捷、船舶服務商業同業公會理事長陳俊山和船務職業工會理事長何榮庭，連署「基隆港區業者意見書」，今天送交謝國樑，尋求市府「支持」。

謝國樑回應說，市府和市民都關心四接開發案，開發四接不能影響基隆港、市經濟命脈，因為與港務相關產業的就業跟經濟，對基隆非常重要。港務產業已有些外移，維持住現況已要很努力。市府很重視航港界的意見，針對四接會「做基隆市府該做的事」，維持在地產業命脈。

蔡適應表示，目前台電提出的方案，無法說服航運界對於基隆港航運安全的質疑，台電應努力溝通，並且重新檢討方案的安全性。