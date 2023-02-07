清水地熱公園14日起休園5天 預計3月後開放客運
宜蘭清水地熱公園2月14日到18日，因配合地熱公園聯外道路改善工程，休園5天。工程將局部拓寬地熱公園外的道路，增加10處左右的避車彎，方便遊覽車等大型車輛進入，19日園區再開，3月後預計開放大眾運輸。
清水地熱公園是宜蘭縣內最熱門的景點，去年吸引86萬3000人入園，春節期間幾乎天天爆滿，早上甫開放入園遊客就將車位停滿，園方啟動入園管制，車輛1出1進，往往到休園前才結束管制，連假過後人潮依然不斷，這幾天都大約在中午12時半左右啟動管制。
工旅處說明，為了方便大眾運輸工具進入，加上一直有民眾反應園區聯外道路狹窄，工旅處與農業處規畫局部道路拓寬，增加避車彎，近日已接近完工，尚須移動道路電線杆位置，必須斷電進行作業，因此休園5天，19日恢復營業。
清水地熱公園提醒民眾，閉園期間包含泡湯區域都不對外開放，請民眾到時不必白跑一趟；工旅處表示，預計3月之後將開放客運等大眾交通運輸工具進入，未來想到地熱公園的民眾會有更多交通選擇。
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