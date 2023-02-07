接收站影響基隆港？台電：三管道力促港、站並存

針對部分基隆航運界人士關切協和接收站可能影響基隆港，台電今（7）日表示，台電採取「增加堤防有助提高港內水面靜穩」、「錯開商船進港時間並禮讓郵輪進港」，及「會同港務公司擬定LNG船進出港與繫泊作業規定」等三個方法，全力促成港、站並存，「港、站共好」。

台電說明，港埠安全是台電放在首位的考量，因此在港型配置上，將在目前的基隆港外增加三道防波堤。水工模擬結果顯示比起現在的基隆港，大部分的地方靜穩度都更好，符合現在所有船隻靠泊的標準。其中增加一道400公尺長的東防波堤，形同讓基隆港航道增長400公尺，航道變長，操作會更有餘裕，反而更安全。

台電指出，協和接收站碼頭位於港嘴，LNG船進入港嘴後便可迴轉離開基隆港的航道進行停靠接收站，並沒有進入基隆港原有港區，在停靠碼頭繫上第一根纜繩之後，其他商船便可正常通行作業，毋需等待LNG卸收，所以使用航道的時間非常短，經操船模擬，這段時間大約是30分鐘，且目前協和規劃一個月二艘LNG船次。此外，LNG 船利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，影響時間非常有限，若該時段有國際郵輪進港，亦將先行禮讓其優先進港，以降低對基隆港營運影響。

台電進一步指出，為促成港、站並存的目標，台電將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，包括嚴謹LNG船進出港條件及操航指引，並於營運前由台電提出操船試航計畫，據以試航並檢討。其中也將針對進出港設定風速限制，只要天候惡劣，台電LNG船不會進港。

台電強調，基隆河谷產業發展需要電力，因此台電全力推動協和電廠及協和接收站計畫，北東電網涵蓋北北基480萬人口，不能沒有協和。特別是基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，用電持續升高，預估2025年該區域供需缺口將達470萬瓩，缺口不能只靠輸電線路區域外融通，新建電源才是根本解方。