花蓮今年輔導5社區成立示範站 提升資源回收成效

花蓮縣環保局推動社區垃圾分類，3年前輔導社區大廈設置資源回收設施站，串連住戶落實資源回收作業，如今社區資收量佔全縣總量比逐年增加，可見效果有成，今年持續辦理，並輔導5處社區大廈成立資源回收示範站，減少資源浪費。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，社區扮演執行資源回收的重要角色，居民落實垃圾分類、資源回收很重要。像是裝咖啡的紙杯、便當的紙餐盒等屬紙容器，不能與紙類一起回收，若於資源回收設施上註明回收項目，或是大樓管委會、管理員能即時提醒，民眾更清楚如何做好分類。

環保局於2020年起推動「集合式住宅資源回收工作」，2021年輔導27處社區大廈設置資源回收設施站及3處示範站，資源回收量逾百公噸。去年輔導量增加至28處、示範站增長至10處，資源回收量達到213公噸，不但讓社區大廈資源回收量逐年增加，占全縣總量比更從16％大幅成長到27％，提升民眾的環保意識。

張華砡表示，環保局今年持續推動「集合式住宅資源回收工作」，預計輔導5處社區大廈成立資源回收設施示範站，有意投入的社區大廈可電洽環保局。