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蔡適應：四接東移案無法說服航運界 應另提方案

中央社／ 基隆7日電

台電計劃在協和電廠外填海造地興建四接，去年提出東移方案，縮小填海面積。立委蔡適應今天說，此方案無法說服航運界對基隆港航運安全質疑，台電應另提替代方案向外界說明。

基隆市6個航運相關公（工）會和台灣省船務代理商業同業公會聯合會代表，上午前往基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑，對於台電規劃在基隆港興建第4座天然氣接收站（四接），表達反對立場。

基隆市立法委員蔡適應下午透過新聞稿指出，四接東移方案不能影響基隆港航運安全，這是最基本也最重要的前提。台電目前提出的方案，無法說服航運界對於基隆港航運安全的質疑，台電應努力溝通，並重新檢討方案的安全性。

蔡適應表示，四接東移填海造地方案，若真的讓基隆港有「滅港」的可能，台電應提出替代方案，不能放任「滅港」的航運危險有任何發生的可能性。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在基隆市外木山海岸填海造地，建設被稱為「四接」的天然氣接收站，填海面積由最初29.25公頃，縮減到外界稱為「2.0填地方案」約18.6公頃，「3.0東移填地方案」則再降到14.5公頃。

基隆港 台電 四接 蔡適應

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