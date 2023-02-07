一元不嫌少 花蓮慈濟醫院醫護志工送愛到土耳其

土耳其於當地時間2月6日發生規模7.8強震，目前已有逾百起餘震，造成超過4千人罹難，數千棟建築物倒塌。花蓮慈濟醫院今天連線靜思精舍，發起募捐活動，「一元不少、千元不多」，邀請全院醫護、志工送愛到土耳其，短短半小時已募集近40萬元，盼受災民眾能早日重建家園。

慈濟醫院醫護、醫技、行政人員和志工們，將數百元至數千元善款投下竹筒，並祈禱災害不再繼續擴大，希望愛心化為力量，帶給土耳其人民希望。

醫院常住志工顏靜曦表示，有福的人有餘力為需要的人伸出援手，感謝醫護一起參與，志工團隊也不落於人後，每當災難發生就迅速召集、響應共善，呼籲大家不分多寡、大小，投入的每一分愛都會成為力量，幫助到受難的同胞。

醫院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒指出，此次土耳其地震是當地百年來罕見、規模大的淺層地震，目前距離地震發生不到72小時，是黃金救援時間，需要全球各地的特種搜救隊到當地救援，搶救瓦礫堆下的寶貴生命；而之後的重建之路更是漫長，需要大量的人力與物資，自己身為醫師和花蓮縣特種搜救大隊成員，希望能盡所能地提供幫助。