車子太臭了！警攔檢通報環保局稽查罰6萬元

高姓男子日前駕卡車，從屏東載運生雞糞行經台九線大武段被警方臨檢，因為味道太臭，警聯繫環保局聯合稽查，發現該車無「廢棄物產源及清運文件」立即扣車開罰。環保局表示，台東縣違法清運生禽畜糞案近年大幅減少，但仍有部分業者未使用熟成後堆肥，都可依廢棄物清理法開罰。

台東縣環保局表示，傳統農作施肥使用未經熟成生禽畜糞，尤其是雞糞，散發惡臭及孳生蒼蠅，常引起周遭居民反感與陳情，而且還造成土壤養分不均、發酵酸害、病蟲害及銅鋅等重金屬汙染，縣府近年持續在道路攔查取締違法清運生禽畜糞車輛阻斷源頭，案件從109年35件、110年12件，到去年剩7件。

環保局指出，去年底大武分局員警在台九線路檢，因為高男車輛味道太臭，立即聯絡環保局聯合稽查，當時高男辯稱「是從屏東要載往花蓮」，只是路過台東縣，但車上卻沒有任何廢棄物產源及載運文件，立即依廢清法開罰、扣車，去年違法案件數7件，計開罰42萬元。