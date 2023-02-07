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車子太臭了！警攔檢通報環保局稽查罰6萬元

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
高男日前違法清運生禽畜糞，因為車子太臭了，警方立即通報環保局聯合稽查。記者卜敏正／翻攝
高男日前違法清運生禽畜糞，因為車子太臭了，警方立即通報環保局聯合稽查。記者卜敏正／翻攝

高姓男子日前駕卡車，從屏東載運生雞糞行經台九線大武段被警方臨檢，因為味道太臭，警聯繫環保局聯合稽查，發現該車無「廢棄物產源及清運文件」立即扣車開罰。環保局表示，台東縣違法清運生禽畜糞案近年大幅減少，但仍有部分業者未使用熟成後堆肥，都可依廢棄物清理法開罰。

台東縣環保局表示，傳統農作施肥使用未經熟成生禽畜糞，尤其是雞糞，散發惡臭及孳生蒼蠅，常引起周遭居民反感與陳情，而且還造成土壤養分不均、發酵酸害、病蟲害及銅鋅等重金屬汙染，縣府近年持續在道路攔查取締違法清運生禽畜糞車輛阻斷源頭，案件從109年35件、110年12件，到去年剩7件。

環保局指出，去年底大武分局員警在台九線路檢，因為高男車輛味道太臭，立即聯絡環保局聯合稽查，當時高男辯稱「是從屏東要載往花蓮」，只是路過台東縣，但車上卻沒有任何廢棄物產源及載運文件，立即依廢清法開罰、扣車，去年違法案件數7件，計開罰42萬元。

台東縣政府表示，除環保局、警察局、農業處聯合持續在道路攔查、取締違法清運生禽畜糞車輛，阻斷生禽畜糞流入農田外，環保局也結合農會、專家學者與台東區農業改良場，宣導推廣使用熟成禽畜糞有機堆肥，並配合以合理施肥及覆土措施，以促進作物生長，防治異味、蒼蠅及土壤汙染。

台東縣環保局、大武分局及農業處日前在道路攔查，取締高男違法清運生禽畜糞。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局、大武分局及農業處日前在道路攔查，取締高男違法清運生禽畜糞。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局、警察局、農業處聯合在道路攔查，取締違法清運生禽畜糞車輛。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局、警察局、農業處聯合在道路攔查，取締違法清運生禽畜糞車輛。記者卜敏正／翻攝

台東 廢棄物

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