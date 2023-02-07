影／基隆港7大產業憂心「四接」 謝國樑：市府會做該做的事

基隆市7個與港務相關商業公會代表今拜會基隆市長謝國樑，表達開發「四接」，將讓基隆港成為不安全港口，導致商機流失的憂慮。謝說，港務產業已有些外移，維持住現況已要很努力。市府很重視航港界的意見，針對四接會「做基隆市府該做的事」，維持在地產業命脈。

台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長李健發和基隆市船務代理商業同業公會理理事長楊吉利、國際輪船商業同業公會理事長林正義、船舶貨物裝卸承攬商業同業公會理事長朱隆興、輪船理貨商業同業公會理事長紀華捷、船舶服務商業同業公會理事長陳俊山和船務職業工會理事長何榮庭，連署「基隆港區業者意見書」，今天送交謝國樑，尋求市府「支持」。

李健發表示，基隆港相關業者各有幾十年實務經驗，他們對四接案的看法值得重視。如果因為興建四接，液化天然氣（LNG）載運船進進出出，影響其他船舶，衝擊相關產業，幾萬名靠港維生的民眾要如何過日子？希望市府多加照顧。

楊吉利說，四接開發案不斷修正，一直向基隆港靠過來，LNG船長度3、400公尺，怎麼可能會對基隆港沒有影響。政府不應為了協和發電廠轉型，危及基隆港發展，國家經濟也會蒙受損失。

楊吉利表示，興建四接有兩個方案，拆除港嘴西岸防波堤100公尺，不只LNG船進港有難度，其他船進港也有危險。如果230公尺全拆，又會影響港內靜穩度。興建四接後，1年只有24艘LNG船進出，閒置率很高，卻要付出影響基隆港的代價，不符合比例原則。

謝國樑收下業者連署的意見書後說，市府和市民都關心四接開發案，現在有兩個領域要討論。一是開發四接不能影響基隆港、市經濟命脈，因為與港務相關產業的就業跟經濟，對基隆非常重要。