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太搶手！宜蘭市農會慶祝農民節「買米送蒜」20分鐘搶光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長陳美玲幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影

宜蘭市公所與市農會慶祝農民節，接連兩天推出「買米送蒜」，今天100包雪山米在市長陳美玲與農會總幹事謝立賢等人合力促銷，20分鐘就被民眾買光。

明天在市農會舉辦農民節嘉年華，除了買米送蒜，還有優秀農友及農業從業人員表揚、美食品嘗、統一發票換贈品及摸彩等。

市長陳美玲表示，「雪山米」是市公所與市農會合力促銷的優質好米，經常在全國經典好米比賽中名列前茅，一年多前還曾榮獲日本「米．食味分析鑑定競賽」特別優秀賞，不但品質好，吃起來香Q可口，這次為了慶祝農民節，特別舉辦農民節嘉年華會暨雪山鮮米促銷宣傳，向消費者介紹雪山米。

過年前因氣候關係，造成白蒜減產，有些人根本買不到。今天宣傳活動中，消費者購買一包5公斤雪山米，就送一把1台斤的白蒜，吸引婆婆媽媽大搶購，不到半小時就把100包雪山米全部買光。明天在小東路的市農會本會舉辦農民節嘉年會活動，再釋出100包雪山米，同樣隨米送白蒜。

此外，明天活動中表揚農業生產楷模農民、畜產疾病防治績優農民、績優農事小組長、奉獻農村表現績優、農業表現最佳楷模、績優農事幹部、家政幹部等優秀農友及農業從業人員；還有募集112年1、2月份統一發票5張以上兌換紀念品、宜蘭酒廠烤紅麴香腸及雪山米蹦米香試吃品嚐、展售在地農產品及摸彩。

市農會總幹事謝立賢表示，受到全球極端氣候及新冠疫情影響，農業經營遭遇極大挑戰，即使在如此艱難環境下，農民在艷陽下揮汗工作，遇到颱風大雨也不退縮，感謝各位農友及農業從業人員的辛勤付出，農民節給予表揚肯定。

宜蘭市長陳美玲等人幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲等人幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影
宜蘭市農會總幹事謝立賢與市長陳美玲幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影
宜蘭市農會總幹事謝立賢與市長陳美玲幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲及黃定和議員等人幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲及黃定和議員等人幫忙行銷優質雪山米，香Q好吃，而且這兩天有「買米送白蒜」。記者戴永華／攝影

農民 農會 宜蘭

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