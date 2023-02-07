林道生原住民音樂與文化手稿 贈國台圖數位典藏

重量級音樂家林道生教授過去創作「馬蘭姑娘鋼琴協奏曲」等多首膾炙人口的原住民樂曲，並有多項著作，原住民音樂與本土文化有重要貢獻。他去年將畢生創作心血贈國立台灣圖書館；國台圖表示，今年起將該手稿數位化，相信能對學子很有幫助。

國台圖說明，林道生去年爽快同意將其畢生創作之心血結晶數千筆慨贈國台圖典藏，並於今年起逐年進行該手稿數位化其成果納入「台灣名家手稿資料庫」公開讓讀者免費檢索、瀏覽。

國台圖指出，知名原住民樂曲的林道生，憑藉過人毅力學習鋼琴彈奏並自學作曲理論，走遍全台部落研究原住民文化習俗、採集各族傳統歌謠作品達800多曲，並出版有「名曲導聆101」、「台灣原住民口傳文學選集」、「阿美族的歷史風土傳奇」等書，對原住民音樂與本土文化有重要貢獻。

林道生曾任玉山神學院音樂系主任、國立東華大學兼任副教授、慈濟大學兼任副教授，一生對本土文化傳承使命感及音樂創作的信念奉行不渝，2010年獲頒中國文藝協會音樂榮譽獎章，2012年獲頒花蓮縣文化薪傳獎特別貢獻奬。

其中代表性的原住民樂曲為「馬蘭姑娘鋼琴協奏曲」，此曲原為「馬蘭之戀」，曾經是台灣街坊傳唱流行曲，由盧靜子以阿美族語演唱。林道生實地走訪馬蘭部落，在2007年改編原曲，創作「馬蘭姑娘鋼琴協奏曲」，並於當年首演，其公子林恆毅老師指揮花蓮交響樂團演出，與該曲同期的是「小鬼湖之戀響曲」，取材自魯凱族人蛇之戀的神話。