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航港界7團體拜會謝國樑 表達反對基隆港蓋四接

中央社／ 基隆7日電

基隆市6個航港相關公（工）會和台灣省船務代理公會代表，今天拜會基隆市長謝國樑，對於政府推動在基隆港興建四接，表達反對立場。

基隆市船務代理同業公會理事長楊吉利接受媒體聯訪指出，液化天然氣載運船（LNG船）是特殊危險船舶，船長達300公尺、400公尺以上，基隆港如此狹窄，四接怎會對基隆港沒有影響。基隆港是營運非常良好的港口，占全國關稅收入55%，實在不該為了協和電廠轉型，影響基隆港未來的發展，甚至讓國家經濟蒙受損失。

楊吉利表示，在第三方驗證報告中，提到一項重點，假如要興建四接有2個方案，若是西岸防波堤要拆除100公尺，不只LNG船進港會有困難，就是常態船舶進港也會有危險。

楊吉利說，假如是西岸防波堤230公尺全部拆除，港內的靜穩度會受影響，基隆港是天然良港，更是許多船舶的避風港，若港內靜穩度不夠，別提颱風或極端氣候，就連平常船舶起伏達1公尺以上的搖晃，絕對會影響船舶裝卸。台電不能一直避重就輕、輕描淡寫，要實際面對對基隆港未來的影響。

此外，楊吉利說，台電提到一年只會有24航次LNG船進基隆港，既然使用率不高，為何不與其他的天然氣接收站整合，非要在基隆港外海興建四接。

台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長李健發表示，希望政府考慮四接蓋在其他地方，不要蓋在基隆港航道，基隆港創港百年是天然良港，如果因為四接，LNG船在基隆港進出，影響其他船舶停泊，幾萬名靠港維生的民眾該如何過日子。

謝國樑指出，航港界帶來的就業和業務，對於基隆市民和基隆市產業經濟都是最重要的命脈。市府針對四接，依然認為人民有權利公投，也會針對環保、安全等議題詳加審查，並與航港界討論，如何讓四接發展過程中，一定不可以影響到航港界業務和民眾、企業的權益。

謝國樑說，台灣的航港界現在已有些外移，要將剩餘的維持住已要很努力了，更何況如果發展四接會掏空航港界，市府會努力維持住產業命脈，也會用最認真態度，看待航港界提出的建議，針對四接政策「做基隆市府該做的事」。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設被稱為「四接」的天然氣接收站，填海面積由最初29.25公頃，縮減到外界稱為「2.0填地方案」約18.6公頃，「3.0東移填地方案」則再降到14.5公頃。

基隆港 四接 謝國樑

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