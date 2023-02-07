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打造宜蘭亮麗五漁村 「外澳衝浪節」大型活動秋季登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭外澳是北部知名的衝浪勝地，縣政府決定在秋季舉辦外澳衝浪節大型活動，吸引遊客慢遊五漁村，打響觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭外澳是北部知名的衝浪勝地，縣政府決定在秋季舉辦外澳衝浪節大型活動，吸引遊客慢遊五漁村，打響觀光新亮點。圖／縣府提供

宜蘭縣政府去年爭取2億2千多萬元經費，逐步打造蘭海鐵道五漁村，目前相關軟硬體工程陸續發包，且為了打造新亮點，縣政府決定在外澳沿海舉辦首屆衝浪節，「外澳衝浪節」被視為新開發的的秋季大型活動，預計在國際童玩節之後登場。

縣政府工旅處今天在縣務會議報告，台灣最美的山海漁鐵博物館~蘭海鐵道五漁村計畫。該計畫包含宜蘭北部的五個漁村、五個漁港、5座車站做為發展核心，五漁村是「村村有特色」，並串連成沿海觀光廊道，縣府除了建全各項旅遊服務設施、裝置藝術外，更融入地方創生等元素。

工商旅遊處說明從北到南的五漁村特色，包括把石城打造規畫成「親子海洋體驗基地」，大里是適合慢遊的「蘭調濱海藝術村」，大溪的重點是具有龜島文化底蘊的「現撈仔海洋廚房」，梗枋是里山里海的「綠色旅遊基地」，外澳適合做為「3D極限運動基地」，未來這5座據點將構築成美麗的山海漁鐵博物館。

針對最南、也是最靠近宜蘭的外澳據點，入夏後經常有衝浪客到訪，已經成為北部具有代表性的衝浪勝地，也常見知名藝人前來。縣政府決定今年在外澳舉辦「衝浪節」，由於宜蘭已經有頗具知名度的春季大型活動~綠色博覽會，夏季大型活動~國際童玩節，外澳衝浪節被視為縣政府新開發的秋季大型活動。

工旅處表示，衝浪節活動的時間訂在8月至10月之間，銜接國際童玩節之後，在雨季來臨前舉辦，除了有專業衝浪賽事，也規畫一般民眾的衝浪體驗及教學、海邊音樂會、市集及相關配套遊程，藉由在外澳舉辦大型活動，吸引遊客進駐慢遊五漁村，拍照賞景品嘗海鮮，更可以購買現撈仔在海洋廚房自行烹煮，更添遊趣。

宜蘭外澳是北部知名的衝浪勝地，縣政府決定在秋季舉辦外澳衝浪節大型活動，吸引遊客慢遊五漁村，打響觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭外澳是北部知名的衝浪勝地，縣政府決定在秋季舉辦外澳衝浪節大型活動，吸引遊客慢遊五漁村，打響觀光新亮點。圖／縣府提供

宜蘭 童玩節 廚房

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