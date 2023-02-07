朱立倫歡迎台東百名青年加入國民黨 「如只要錢權勢請入民進黨」

國民黨主席朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，歡迎台東百名青年加入國民黨，他強調歡迎有理想青年入黨，如果只想有錢、有權、有勢請去民進黨；新入黨青年陳郁敏表示，這次邀請不少年輕人一起入國民黨，因為這是個正派、中道政黨。

朱立倫感謝台東百名青年加入國民黨，他也說，很開心年輕朋友在這個時刻加入國民黨，在國民黨沒有錢、沒有權、沒有勢的時候加入國民黨。

他說，現在要有錢、要有權、要有勢都請加入民進黨，如果有心要為台灣打拚、有理想的青年請加入國民黨，國民黨在這一次選舉鼓勵許多年輕人參加基層村里長、代表選舉，國民黨將持續培養年輕人、給年輕人機會，要讓更多年輕世代出頭。

陳郁敏為救國團台東縣台東市團委會真善美聯誼會長，也是台東市威豪健身總監，她認為國民黨的理念相對正派、中道，也願意給年輕人機會，但需要更多年輕人加入才會更有朝氣，因此這次不止她加入，她也邀請不少年輕朋友一起加入。