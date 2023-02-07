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朱立倫歡迎台東百名青年加入國民黨 「如只要錢權勢請入民進黨」

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
朱立倫為新黨員頒發證書，歡迎台東百名青年黨員。記者卜敏正／攝影
朱立倫為新黨員頒發證書，歡迎台東百名青年黨員。記者卜敏正／攝影

國民黨主席朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，歡迎台東百名青年加入國民黨，他強調歡迎有理想青年入黨，如果只想有錢、有權、有勢請去民進黨；新入黨青年陳郁敏表示，這次邀請不少年輕人一起入國民黨，因為這是個正派、中道政黨。

朱立倫感謝台東百名青年加入國民黨，他也說，很開心年輕朋友在這個時刻加入國民黨，在國民黨沒有錢、沒有權、沒有勢的時候加入國民黨。

他說，現在要有錢、要有權、要有勢都請加入民進黨，如果有心要為台灣打拚、有理想的青年請加入國民黨，國民黨在這一次選舉鼓勵許多年輕人參加基層村里長、代表選舉，國民黨將持續培養年輕人、給年輕人機會，要讓更多年輕世代出頭。

陳郁敏為救國團台東縣台東市團委會真善美聯誼會長，也是台東市威豪健身總監，她認為國民黨的理念相對正派、中道，也願意給年輕人機會，但需要更多年輕人加入才會更有朝氣，因此這次不止她加入，她也邀請不少年輕朋友一起加入。

來自綠島的林倚樟是新當選的綠島鄉民代表，他說過去沒有接觸過政治、不知道政治的影響力，這次參選後發現，透過檔的力量大家共同團結，在解決問題上會很有幫助，其實這次不僅他加入國民黨，綠島也有不少年輕朋友已決定加入國民黨，只是因為綠島船班、沒有辦法參加這次活動。

陳郁敏（左）、林倚樟認為國民黨理性、正派、中道。記者卜敏正／攝影
陳郁敏（左）、林倚樟認為國民黨理性、正派、中道。記者卜敏正／攝影
朱立倫歡迎台東百名青年黨員。記者卜敏正／攝影
朱立倫歡迎台東百名青年黨員。記者卜敏正／攝影

國民黨 台東 青年 朱立倫 民進黨

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