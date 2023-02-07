花蓮「貓頭鷹公園」預告休園5天 增設護欄防意外發生

花蓮市公所去年11月在進豐生活園區建設「貓頭鷹公園」，可愛的貓頭鷹造型的溜滑梯等遊樂設施，吸引家長帶孩子遊玩。但公園旁邊就是停車場車道，如果小朋友往外跑被車撞到，後果不堪設想，因此市公所將在2月13日至17日，增設護欄與防撞牆改善工程，施工期間公園暫不對外開放。

貓頭鷹公園設計靈感來自卡通及故事書裡，象徵知識與智慧的貓頭鷹博士，呼應園區內的圖書館兒童分館，為2至6歲小朋友打造專屬遊戲空間。有高低溜滑梯、盪鞦韆、小吊橋設施，場域色彩豐富，也特別打造草皮小山丘，是市區優良的兒童活動場所。

花蓮市長魏嘉彥表示，貓頭鷹親子公園啟用以來，獲得不少大小朋友青睞，平日就有許多小朋友到公園遊玩，周休假期更是滿滿的人潮，市區的貓頭鷹親子公園、進豐親子公園與花崗山親子戲沙池都是讓孩子放電的最佳場所。

市公所考量貓頭鷹旁是進豐停車場的車道，若有些家長滑手機，沒有注意小朋友跑出去闖入車道，造成人身安全，加上避免有流浪狗侵入，影響公園環境衛生，因此決定要先預防意外發生，在出入口及前往盪鞦韆的出入口處加裝護欄，並改善小山丘防撞牆設施，讓貓頭鷹親子公園的環境更加安全。