快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

花蓮地震頻 消防局強化災害防救量能

中央社／ 花蓮縣7日電
花蓮地震頻繁，為強化防救災量能，花蓮縣消防局爭取各項經費，民國107年至108年期間成立50名義消特種搜救隊，另自107年起培育警消人員，原32名具有特種搜救資格人員，111年已增加至77人。 中央社（花蓮縣消防局提供）
花蓮地震頻繁，為強化防救災量能，花蓮縣消防局爭取各項經費，民國107年至108年期間成立50名義消特種搜救隊，另自107年起培育警消人員，原32名具有特種搜救資格人員，111年已增加至77人。 中央社（花蓮縣消防局提供）

土耳其發生芮氏規模7.8的淺層強震，造成重大傷亡；5年前2月6日花蓮發生芮氏規模6.2地震，有17人罹難，295人受傷，花蓮人對震災多了歷史的經驗，消防局積極強化防救量能。

為強化防救災量能，花蓮縣消防局爭取各項經費，民國107年至108年期間成立50名義消特種搜救隊，另自107年起培育警消人員，原32名具有特種搜救資格人員，111年已增加至77人。

裝備方面，採購救助頭盔、救助服等個人裝備、救災設備（施）及辦理國內外相關特種災害救助訓練等，強化整體警義消特種搜救人員的防救災量能，並訓練3隻搜救犬，參與國際級搜救犬IRO初級認證通過。

花蓮縣消防局指出，全縣幅員遼闊，消防據點自107年至111年間已陸續改建仁里分隊、花蓮分隊、特種搜救隊大隊暨吉安分隊、光復分隊暨高級救護隊、瑞穗分隊、豐濱分隊、萬榮救助技術訓練場、壽豐分隊廳舍增建等，其中花蓮分隊更榮獲行政院公共工程委員會「第21屆公共工程金質獎」。

此外，為提供警義消、外縣市消防、救災團體參訪訓練，爭取中央經費，興建特種搜救訓練基地及防災教育館，為整個東部地區最大訓練基地，預計今年中完成，除充實消防救災訓練及自主救災效能，也可提供民眾學習各類防災知能，持續深化民眾防災意識。

在提升整體救護量能，辦理高級救護技術員訓練，並通過第三方單位辦理的高級救護技術員甄試測驗，共有77名警消及4名救護義消通過，分布在縣內23個外勤分隊，可適時提供高級心臟救命術，給予危急患者更適切處置，提升急救成功率。

配合內政部消防署，花蓮縣消防局於109年正式啟用「119報案APP」，使119救災救護指揮中心人員隨時掌握現場狀況，提升救災救護量能。

花蓮縣消防局表示，自107年至111年間，配合內政部深耕第3期計畫，推動韌性社區，目前已有4個村（里）共同參與，其中花蓮市國興里及萬榮鄉紅葉村更榮獲內政部1星韌性社區標章。

0206大地震後又經歷了0418及0918地震，整體防救災已顯著提升，除中央協助挹注經費，提升防救災各項軟硬體設施（備）外，更希望民眾於災害發生時，以「7分自助、2分互助、1分公助」為原則，強化整體民間與公部門防救災量能，以精進專業救災救護技能、深耕民眾防災意識為目標。

花蓮 內政部 地震

延伸閱讀

土耳其救災 盧秀燕：中市特搜員、2隻搜救犬準備好了

花蓮近海地震規模5.1 氣象局：餘震不會太多

花蓮縣近海再傳地震規模3.9 宜花最大震度3級

土耳其強震 歐盟13國出動救災

相關新聞

花蓮地震頻 消防局強化災害防救量能

土耳其發生芮氏規模7.8的淺層強震，造成重大傷亡；5年前2月6日花蓮發生芮氏規模6.2地震，有17人罹難，295人受傷，...

打造宜蘭亮麗五漁村 「外澳衝浪節」大型活動秋季登場

宜蘭縣政府去年爭取2億2千多萬元經費，逐步打造蘭海鐵道五漁村，目前相關軟硬體工程陸續發包，且為了打造新亮點，縣政府決定在...

朱立倫歡迎台東百名青年加入國民黨 「如只要錢權勢請入民進黨」

國民黨主席朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，歡迎台東百名青年加入國民黨，他強調歡迎有理想青年入黨，如果只想有錢、有權、有...

花蓮「貓頭鷹公園」預告休園5天 增設護欄防意外發生

花蓮市公所去年11月在進豐生活園區建設「貓頭鷹公園」，可愛的貓頭鷹造型的溜滑梯等遊樂設施，吸引家長帶孩子遊玩。但公園旁邊...

公車拒載電動輪椅客 基市府要懲處

基隆市公車林姓司機2月4日晚上看見乘客坐電動輪椅等候搭車，以「無陪伴者」、「滿載」為由拒載，要對方搭下一班低底盤公車。市...

春天荔枝椿象蠢動 花縣府籲噴農皂防治

荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼等作物，腐蝕性臭液也會灼傷人，西部縣市已傳出害蟲出沒。花蓮縣府提醒農民及早防治，修剪過密枝條，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦