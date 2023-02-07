花蓮地震頻 消防局強化災害防救量能

土耳其發生芮氏規模7.8的淺層強震，造成重大傷亡；5年前2月6日花蓮發生芮氏規模6.2地震，有17人罹難，295人受傷，花蓮人對震災多了歷史的經驗，消防局積極強化防救量能。

為強化防救災量能，花蓮縣消防局爭取各項經費，民國107年至108年期間成立50名義消特種搜救隊，另自107年起培育警消人員，原32名具有特種搜救資格人員，111年已增加至77人。

裝備方面，採購救助頭盔、救助服等個人裝備、救災設備（施）及辦理國內外相關特種災害救助訓練等，強化整體警義消特種搜救人員的防救災量能，並訓練3隻搜救犬，參與國際級搜救犬IRO初級認證通過。

花蓮縣消防局指出，全縣幅員遼闊，消防據點自107年至111年間已陸續改建仁里分隊、花蓮分隊、特種搜救隊大隊暨吉安分隊、光復分隊暨高級救護隊、瑞穗分隊、豐濱分隊、萬榮救助技術訓練場、壽豐分隊廳舍增建等，其中花蓮分隊更榮獲行政院公共工程委員會「第21屆公共工程金質獎」。

此外，為提供警義消、外縣市消防、救災團體參訪訓練，爭取中央經費，興建特種搜救訓練基地及防災教育館，為整個東部地區最大訓練基地，預計今年中完成，除充實消防救災訓練及自主救災效能，也可提供民眾學習各類防災知能，持續深化民眾防災意識。

在提升整體救護量能，辦理高級救護技術員訓練，並通過第三方單位辦理的高級救護技術員甄試測驗，共有77名警消及4名救護義消通過，分布在縣內23個外勤分隊，可適時提供高級心臟救命術，給予危急患者更適切處置，提升急救成功率。

配合內政部消防署，花蓮縣消防局於109年正式啟用「119報案APP」，使119救災救護指揮中心人員隨時掌握現場狀況，提升救災救護量能。

花蓮縣消防局表示，自107年至111年間，配合內政部深耕第3期計畫，推動韌性社區，目前已有4個村（里）共同參與，其中花蓮市國興里及萬榮鄉紅葉村更榮獲內政部1星韌性社區標章。

0206大地震後又經歷了0418及0918地震，整體防救災已顯著提升，除中央協助挹注經費，提升防救災各項軟硬體設施（備）外，更希望民眾於災害發生時，以「7分自助、2分互助、1分公助」為原則，強化整體民間與公部門防救災量能，以精進專業救災救護技能、深耕民眾防災意識為目標。