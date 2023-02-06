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「鳥來嬤」吳敏拜會謝國樑談合作 原來她還有這個身分

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏（左）今拜會基隆市長謝國樑（中），針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見。記者邱瑞杰／攝影
台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏（左）今拜會基隆市長謝國樑（中），針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見。記者邱瑞杰／攝影

台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏和聯盟幹部，今天拜會基隆市長謝國樑，針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見，聯盟有意在基隆辦大型活動，謝表示樂觀其成，希望雙方共同創造來基隆的觀光客，除了品嘗美食，也能多多購買商品。

吳敏在戲劇中「鳥來嬤」的角色廣為人知，她說，旅遊聯盟總會近日和泰國旅遊團體簽署MOU，要把遊客進帶來，感受台灣安心旅遊的魅力。來到基隆除了品嘗知名美食，還可購買具紀念性及在地特色伴手禮。

吳敏表示，基隆是有故事的城市，發展觀光旅遊，就是要把基隆的美好與故事講出來。她常講要「遊中學」，遊玩中學習，回去以後感覺意猶未盡。聯盟要和市府共同努力，把郵輪遊客留下來觀光消費。

謝國樑說，疫後振興基隆觀光，歡迎台灣觀光旅遊聯盟總會與市府合作，協助為基隆帶來更多遊客。他請市府觀光及城市行銷處長郭霽擔任窗口，雙方研商透過充實的旅遊方案內容，吸引更多觀光客造訪基隆，品嘗美食之際也能多多採購在地商品。

謝表示，近日也會與金銀珠寶公會成員會面，討論和廟口、仁愛市場商圈等業者合作，鼓勵觀光客及郵輪遊客在基隆品嘗美食小吃，離開基隆之前也多多購買在地商品，帶動地方產業商機。

台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏（左）今拜會基隆市長謝國樑（右），針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見。記者邱瑞杰／攝影
台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏（左）今拜會基隆市長謝國樑（右），針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見。記者邱瑞杰／攝影
台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏（左）今拜會基隆市長謝國樑（右），針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見。記者邱瑞杰／攝影
台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長、藝人吳敏（左）今拜會基隆市長謝國樑（右），針對疫後觀光及郵輪復航帶來的商機交換意見。記者邱瑞杰／攝影

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