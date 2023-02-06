快訊

星雲大師圓寂 荼毘後將永久安葬於佛光山萬壽園

土耳其與敘利亞7.8強震：已641人死、災區仍在搶救中

台中LaLaport人潮爆量 Google評價卻獲低分三井回應了

有愛城市蒙塵？ 基市公車以無陪伴者、客滿拒載輪椅族

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處林姓司機拒載以電動輪椅代步男子，市府發言人余治明公布公車錄影畫面，顯示司機明顯有疏失，一周內議處。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處林姓司機拒載以電動輪椅代步男子，市府發言人余治明公布公車錄影畫面，顯示司機明顯有疏失，一周內議處。記者邱瑞杰／攝影

基隆市公車處林姓司機靠站時，以無陪伴者、客滿為由，拒載以電動輪椅代步男子。市府發言人余治明今天說，使用電動輪椅搭公車不用陪伴者，加上應讓身障人士優先上車，林姓司機明顯有疏失。公車處長陳新埤為此向乘客表達歉意，並將在一周內完成調查懲處作業。

市府接到市民投訴市公車遭拒身障人士後，要求公車處調查事件經過。陳新埤今天公布公車錄影畫面表示，任職14年的林姓司機4日晚上近7點，駕駛202線低底盤公車停靠信二路基隆醫院站牌，有名坐電動輪椅的男子想要搭車，但無法如願上車。

公車錄影畫面顯示，林姓司機站在前門口，與在路旁的障障男子對話。林先問對方要到那裡？誤以為要到總站，表示沒開往那裡。男子高聲說要到行駛路線間的深美國小站，他轉身看一下車廂，再跟對方說「可是我現在車上客滿，你可能要等下一台哦。」

林姓司機還說「有沒有看到？」示意對方仰視車內狀況，所以未下車設置渡板讓他上車，坐上駕駛座後關閉車門，開車離站。

陳新埤表示，公車處有司機以無陪伴者、客滿拒載身障人士，會深切檢討，並向乘客表示歉意。因為身障人士可以自行控制電動輪椅上下公車，所以不用陪伴者。司機認知有落差，未來會加強督導、教育，務必讓身障得到最好的服務。

余治明說，基隆市長謝國樑推行有愛城市的目標，就是包容與尊重所有市民，特別要關注身障等有特殊需求的人。更何況公車司機載客，發現有身障人士等有特殊需求民眾要搭車，本來就是要讓他們先上車，就定位安頓妥當後，再請一般民眾上車。

陳新埤坦言，當天車內的狀況，即使身障人士最後上車，也有足夠的空間讓電動輪椅上車。林姓司機的行為明顯有疏失，將依公車處職工管理規則議處。

基隆市公車處林姓司機拒載以電動輪椅代步男子，市府發言人余治明（左）今天說，林明顯有疏失。公車處長陳新埤（右）向乘客表達歉意，一周內完成懲處作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處林姓司機拒載以電動輪椅代步男子，市府發言人余治明（左）今天說，林明顯有疏失。公車處長陳新埤（右）向乘客表達歉意，一周內完成懲處作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處林姓司機（紅圈處）拒載以電動輪椅代步男子（藍圈上，公車處長陳新埤今天表示，一周內完成懲處作業。圖／基市府提供
基隆市公車處林姓司機（紅圈處）拒載以電動輪椅代步男子（藍圈上，公車處長陳新埤今天表示，一周內完成懲處作業。圖／基市府提供
基隆市公車處林姓司機拒載以電動輪椅代步男子，市府發言人余治明（左）今天說，林明顯有疏失。公車處長陳新埤（右）向乘客表達歉意，一周內完成懲處作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處林姓司機拒載以電動輪椅代步男子，市府發言人余治明（左）今天說，林明顯有疏失。公車處長陳新埤（右）向乘客表達歉意，一周內完成懲處作業。記者邱瑞杰／攝影

身障 輪椅

延伸閱讀

配合安坑輕軌通車 新店安一路規畫791汽機車停車格

木柵動物園當年的遊園車　竟用「它」改造而來

春節尾聲探訪身障朋友 陳其邁指將增闢據點提升服務

髮廊老闆揪女員工在洗頭區嘿咻 大老婆怒拿錄影畫面提告結果出爐

相關新聞

影／沒公德！春節期間南橫露營留大批垃圾 解說牌被破壞

「熊出沒」登山團隊高山協作員，上周在南橫登山熱點戒茂斯山營區附近，發現大量垃圾，才清理完畢又發現嘉明湖山屋大型蓄水桶被塗...

有愛城市蒙塵？ 基市公車以無陪伴者、客滿拒載輪椅族

基隆市公車處林姓司機靠站時，以無陪伴者、客滿為由，拒載以電動輪椅代步男子。市府發言人余治明今天說，使用電動輪椅搭公車不用...

太巧了！彰化、宜蘭廖大慶網路認識 帶女兒訪宜蘭又同名

這樣的巧合真的不多見。宜蘭縣南方澳文史工作者廖大慶與彰化縣補習班老師廖大慶同名同姓，兩人在網路認識成為好友，相談得知彰化...

空拍炮炸寒單爺 退役海陸精壯勇士炸後成焦點

台東元宵遶境祈福活動重頭戲「炮炸寒單爺」，今持續在市區炮炸，台東玄武堂下午到縣議會，在數百名遊客引頸企盼下，10餘名肉身...

疫情影響成人健檢意願 宜蘭近3年成人健檢比率剩三成

因新冠肺炎疫情衝擊，造成民眾接受定期健康檢查也受到影響。根據國健署最新統計，宜蘭縣40至64歲民眾3年內接受成人健康檢查...

嘉明湖等登山熱線見亂象 遭塗鴉丟大量垃圾

近年登山蔚為風潮，高山協作員日前發現南橫登山熱線戒茂斯山營區附近有大量垃圾、嘉明湖山屋的蓄水桶被塗鴉、指示牌被破壞等行徑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。