有愛城市蒙塵？ 基市公車以無陪伴者、客滿拒載輪椅族

基隆市公車處林姓司機靠站時，以無陪伴者、客滿為由，拒載以電動輪椅代步男子。市府發言人余治明今天說，使用電動輪椅搭公車不用陪伴者，加上應讓身障人士優先上車，林姓司機明顯有疏失。公車處長陳新埤為此向乘客表達歉意，並將在一周內完成調查懲處作業。

市府接到市民投訴市公車遭拒身障人士後，要求公車處調查事件經過。陳新埤今天公布公車錄影畫面表示，任職14年的林姓司機4日晚上近7點，駕駛202線低底盤公車停靠信二路基隆醫院站牌，有名坐電動輪椅的男子想要搭車，但無法如願上車。

公車錄影畫面顯示，林姓司機站在前門口，與在路旁的障障男子對話。林先問對方要到那裡？誤以為要到總站，表示沒開往那裡。男子高聲說要到行駛路線間的深美國小站，他轉身看一下車廂，再跟對方說「可是我現在車上客滿，你可能要等下一台哦。」

林姓司機還說「有沒有看到？」示意對方仰視車內狀況，所以未下車設置渡板讓他上車，坐上駕駛座後關閉車門，開車離站。

陳新埤表示，公車處有司機以無陪伴者、客滿拒載身障人士，會深切檢討，並向乘客表示歉意。因為身障人士可以自行控制電動輪椅上下公車，所以不用陪伴者。司機認知有落差，未來會加強督導、教育，務必讓身障得到最好的服務。

余治明說，基隆市長謝國樑推行有愛城市的目標，就是包容與尊重所有市民，特別要關注身障等有特殊需求的人。更何況公車司機載客，發現有身障人士等有特殊需求民眾要搭車，本來就是要讓他們先上車，就定位安頓妥當後，再請一般民眾上車。