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太巧了！彰化、宜蘭廖大慶網路認識 帶女兒訪宜蘭又同名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南方澳廖大慶（右）與彰化廖大慶，同姓同名的網友相見歡，贈予墨寶見證這段難得的緣份。 圖／翻攝慶大慶臉書
宜蘭南方澳廖大慶（右）與彰化廖大慶，同姓同名的網友相見歡，贈予墨寶見證這段難得的緣份。 圖／翻攝慶大慶臉書

這樣的巧合真的不多見。宜蘭縣南方澳文史工作者廖大慶與彰化縣補習班老師廖大慶同名同姓，兩人在網路認識成為好友，相談得知彰化廖大慶的女兒與宜蘭廖大慶的孫女，也同名都叫廖晨曦，日前4人首度在南方澳首度相遇，叫一聲廖晨曦，兩個小女孩瞬間定格，形成絕妙的有趣畫面。

兩位廖大慶最近幾天都把這段巧遇難得的緣份貼在臉書，彰化的廖大慶說，「帶著廖晨曦去找廖大慶，然後遇見廖晨曦」；宜蘭廖大慶在對方的臉書回應，「相逢自是有緣，有緣才會相縫」。

網友也紛紛留言，「神奇的巧合，三代的緣份」、「太妙了」、「有緣千里來相見」、「太絕妙了」、「天下之大，無奇不有」、「值得辦桌慶祝」。

宜蘭廖大慶說，他上網發現廖大慶有許多人，菜市仔名，花蓮也有個里長也叫廖大慶，現已成為好朋友，看來他應該成立一個「廖大慶聯誼會」。

家住宜蘭南方澳的廖大慶今年70歲，是有名的文史工作者，他精通書法並經營鐵工廠文物館；彰化廖大慶35歲，也擅長書法，1年多前透過網路認識，成為網友；更巧的是，他們在閒聊間得知，宜蘭廖大慶7歲孫女與彰化廖大慶6歲的女兒都叫廖晨曦，促成了雙方4人一定要見面。

彰化廖大慶昨天帶著女兒拜宜蘭廖大慶，2個小女孩廖晨曦也第一次見面，現場喊一聲廖晨曦，小女孩同時間都會轉頭回應，形成有趣畫面。宜蘭廖大慶寫了一幅草書字體的「道法自然」墨寶當見面禮，雙方結下這段難得的緣份。

宜蘭廖大慶的孫女廖晨曦（右）與彰化廖大慶的女兒廖晨曦（左）合影，叫一聲廖晨曦，兩個女孩都會回頭，非常有趣。 圖／翻攝慶大慶臉書
宜蘭廖大慶的孫女廖晨曦（右）與彰化廖大慶的女兒廖晨曦（左）合影，叫一聲廖晨曦，兩個女孩都會回頭，非常有趣。 圖／翻攝慶大慶臉書

宜蘭 文史工作者

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