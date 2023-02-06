疫情影響成人健檢意願 宜蘭近3年成人健檢比率剩三成

因新冠肺炎疫情衝擊，造成民眾接受定期健康檢查也受到影響。根據國健署最新統計，宜蘭縣40至64歲民眾3年內接受成人健康檢查的比率為33.3%，與疫情發生前的37.7%比較，降低4.4%，顯示將近七成該年齡層民眾，最近3年內沒有做成人健檢。

縣長林姿妙縣長今天前往員山鄉衛生所了解民眾接受成人健檢及肝炎篩檢情形，呼籲符合檢查資格民眾，儘早利用政府提供的免費健康檢查，除了可早期發現高血壓、糖尿病、BC型肝炎等慢性疾病外，也能了解健康狀況，就如同車輛行駛一段里程後，必須定期維修保養，身體也必須接受定期健檢。

縣衛生局表示，宜蘭縣的成人健康檢查比率全國第4名，僅次於連江縣、嘉義市及金門縣，但是與疫情發生前比較，還是降低了；進一步分析成人健檢性別與年齡，男性接受篩檢率28.1%、女性38.5%，年齡則以40-44歲接受篩檢率26.8%最低、60-64歲接受篩檢率40.2%最高。

結果顯示，隨著年齡增加，接受篩檢率也逐漸增加，男性接受定期成人健檢比例低於女性，中壯年健檢比例也比較低。

此外，為了消除C肝，政府自109年9月起擴大BC型肝炎篩檢對象，也就是45-79歲的民眾都可享有終身1次免費篩檢的機會。民眾可以在成人健檢時一併檢驗，也可單獨篩檢；經統計宜蘭縣BC型肝炎篩檢率為49.1%，尚有五成民眾還未用到這項免費篩檢。