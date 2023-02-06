嘉明湖等登山熱線見亂象 遭塗鴉丟大量垃圾

近年登山蔚為風潮，高山協作員日前發現南橫登山熱線戒茂斯山營區附近有大量垃圾、嘉明湖山屋的蓄水桶被塗鴉、指示牌被破壞等行徑，台東林管處呼籲山友無痕山林、愛護環境。

高山協作人員上週在南橫戒茂斯山的營區附近發現被人丟棄的大量垃圾，才清理完，又在嘉明湖山屋大型蓄水桶發現塗鴉簽名，上週末在南湖大山路線、聖光登山口到雲稜山屋8.5K處，發現才完工1個月的「太魯閣國家公園」牌示，浮貼字樣被破壞毀損，木牌還被利器刻字。

高山協作員顏智龍今天打算清理大水桶塗鴉字跡，但因天候不佳下起小雨，只好等待天氣轉好再清理，他接受媒體聯訪表示，喜歡登山的朋友，大多是有環保觀念又有公德心，卻也有一些老鼠屎，希望山友們自愛自制。

對此，台東林區管理處表示，嘉明湖山屋蓄水桶發現遭塗鴉情事，已委請山屋清潔維護廠商進行塗漆遮蔽改善工作，後續將請山屋管理及清潔人員加強維護，並向山友加強宣導愛惜共用設施及環境。

同時藉此呼籲山友，親近山林療癒身心，應以尊重及珍惜的心態，來守護山林生態環境及謹守無痕山林原則，同時應顧慮後續使用者的權益，任意丟棄垃圾或食物廚餘除將污染生態環境外，也憂心若野生動物誤食將嚴重危害其健康及取食習慣，提醒山友們以負責任登山的態度，共同維護友善、潔凈的山域環境。