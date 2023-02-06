影／宋江陣轎班衝台東議會 為縣民祈福國泰民安

台東元宵遶境祈福進入第2天，4宮廟輪流進入台東縣議會，以炸虎爺、什家將、宋江陣為議會祈福解厄，下午還有炸寒單，台東縣議會表示，這是議會每年傳統祈福活動，透過宮廟儀禮為台東縣民共祈平安。

台東縣議會今天上午9時起到下午，包括梓陽宮炸虎爺、忠合宮什家將等民俗藝陣，今天上午都進入縣議會、議場遶行，台東縣議員吳景槐也帶領卑南南清宮宋江陣進入縣議會表演藝陣，宋江陣還進入縣議長辦公室，為議長吳秀華祈福，隨後在議會門口演出。

台東縣議會秘書長吳慶榮表示，過去沒有社區協會、社造活動概念，地方宮廟不僅是信仰中心，也是鄉鎮社區、聚落重要民意匯聚所，透過宮廟活動不僅能夠了解民間需求，台東縣多名議員都是地方宮廟領袖，議員們特地安排宮廟藝陣到議會祈福，共祈國泰民安。

吳景槐說，宋江陣團練是地方居民農閒時期學習武藝、保鄉自衛活動，宋江陣入議會是台東縣議會每年元宵傳統祈福活動，這不僅是表演，也為居民帶來平安，過去2年因為疫情才停辦。