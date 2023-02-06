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春季荔枝椿象蠢蠢欲動 花蓮縣府籲防治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼等作物，還有腐蝕性臭液灼傷人，花蓮縣政府提醒應盡快開始防治工作。圖／花蓮縣政府提供
荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼等作物，還有腐蝕性臭液灼傷人，花蓮縣政府提醒應盡快開始防治工作。圖／花蓮縣政府提供

春季腳步漸近，荔枝椿象蠢蠢欲動，近年危害荔枝、龍眼等作物，還有腐蝕性臭液灼傷人，西部縣市已陸續傳出該害蟲蹤跡，花蓮縣政府提醒，種植龍眼的農友及台灣欒樹的管理單位，盡快開始防治工作，修剪過密枝條，及使用植物保護資材「農皂」稀釋噴灑蟲體，提早控制危害性。

「荔枝椿象」主要寄主為無患子科植物，在花蓮縣常見於龍眼及台灣欒樹，每年3至5月為產卵高峰期，通常會在寄主植物葉上，可見十幾顆綠色或黃色的卵粒聚集成堆，除可在龍眼、荔枝等樹上發現蟲卵外，有時也會在居家環境如窗簾、牆壁、衣物、盆栽等地方發現卵粒。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，荔枝椿象對化學藥劑較敏感，再加上目前氣溫偏低，蟲體行動遲緩，因此2月下旬前將藥劑噴灑在葉背與枝條縫隙等處有最佳效果。

時節進入3月中旬後，氣溫回升且進入交配期並適逢花期，為避免誤傷蜜蜂等授粉昆蟲，不建議續用化學農藥，可改以釋放平腹小蜂寄生椿象卵生物防治。對於荔枝椿象的若蟲，則可以用植物皂素進行非化學農藥防治。

另外，台灣欒樹上的荔枝椿象在4至6月間出現在其嫩枝條上吸汁或交配，可修剪樹冠最外層及矮側枝或萌蘗，建議在9月的花期前完成防治。

縣府提醒，民眾在居家環境如發現有荔枝椿象時，應小心避免接觸及驚擾，一旦不慎皮膚或眼部接觸，請先及時以清水沖洗後再儘速就醫診治，如要使用化學藥劑防治，可先向花蓮縣環保局洽詢；農友施藥技術指導，可洽詢花蓮農改場03-8521108或動植物防疫所03-8227431。

荔枝椿象於每年3到5月為產卵高峰期，在荔枝、龍眼、台灣欒樹等葉片上，常見十幾顆卵粒。圖／花蓮縣政府提供
荔枝椿象於每年3到5月為產卵高峰期，在荔枝、龍眼、台灣欒樹等葉片上，常見十幾顆卵粒。圖／花蓮縣政府提供

荔枝椿象 花蓮

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