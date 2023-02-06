影／沒公德！春節期間南橫露營留大批垃圾 解說牌被破壞
「熊出沒」登山團隊高山協作員，上周在南橫登山熱點戒茂斯山營區附近，發現大量垃圾，才清理完畢又發現嘉明湖山屋大型蓄水桶被塗鴨簽名，另在南湖大山路線，發現「太魯閣國家公園」指示牌被破壞，協作員除了安排時間清理，也呼籲山友要有公德心。
「熊出沒」登山團隊高山協作員近期在南橫山區，發現部分山支缺乏公德心、棄置垃圾，又在聖光登山口到雲稜山屋8.5K處，發現才完工1個月的「太魯閣國家公園」指示牌，浮貼字樣被硬拆毀損，還被利器刻字、水塔也被塗鴉。
熊出沒企業表示，當班清潔員接獲通知立即前往處理，但發現顏料特殊無法用清水消除，嘉明湖山屋也無其他任何化學藥劑可以做處理，回報公司討論後，決定派員送黑漆至山屋清潔員，以噴霧方式消除塗鴉。
高山協作員顏智龍表示，太魯閣解說牌是他們去年12月背上山來的，沒想到現在已經被破壞了，除了解說牌上文字被破壞，木製解說牌上還被刻了「368」、「張翼德三小男孩」，他呼籲山友上山不要破壞公共設施，這些設施都是協作們辛苦背上山，要愛惜公共設施啊。
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