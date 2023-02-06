基隆七堵煙火嘉年華絢爛登場 基隆河岸煙火綻放5分鐘

停辦兩年的基隆七堵煙火嘉年華，今年恢復舉辦，昨晚在基隆河岸施放5分鐘璀璨煙火，吸引許多民眾冒雨到場欣賞。基隆市長謝國樑說，天公不作美，很感謝這麼多人到現場。七堵腹地廣大可以打造就業基地，七堵區行政大樓也會增設孩子喜歡，家長放心的空間。

謝國樑和市府民政處長張淵翔、基隆市副議長楊秀玉及多名議員，昨晚在崇孝街公車停車場與民眾一起欣賞煙火。9點30分前眾人齊聲倒數，時間一到各式煙火陸續升空綻放，度過愉快的元宵夜。

七堵煙火嘉年華除了施放煙火，還安排民歌王子王瑞瑜、漂亮寶貝蔡家蓁演唱。市府也在崇孝街舉辦美食嘉年華會，安排園遊會、親子童玩同樂及在地社團表演。民眾憑1、2月發票就可兌換彩券，參與摸彩，獎品包括55吋液晶電視和其他小家電、日用品，所得發票捐贈公益團體關懷弱勢。

七堵煙火嘉年華活動前身為基隆河煙火節，緣自早年民眾元宵夜會在基隆河兩岸施放煙火，市府多年前籌辦煙火節，逐漸轉變成七堵地區重要文化盛會，行銷七堵地區特色風光，促進地方觀光產業經濟發展。