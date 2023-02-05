消費者碧砂漁港買蟹飄腐敗味？ 基市府：一再不改善斷水斷電

基隆市碧砂漁港直銷中心有家攤商，春節期間賣出帝王蟹發生消費糾紛。市長謝國樑認為食安事件不能輕忽，此事也影響市府、基隆區漁會形象，市府產業發展處今依合約規定斷水、斷電，讓攤商不能再繼續營業，維護大多數良好攤商聲譽和生計。

有消費者大年初四到碧砂漁港直銷中心，向攤商買了1大1小2隻帝王蟹，總價7000元，帶回家要享用時，發現較小的帝王。他將此事上傳臉書社團，攤商事後退款5000元，雙方和解。

市府產業發展處長林鼎超表示，已請基隆區漁會以最嚴厲方式處置，因為吃進消費者肚子裡的東西，絕不能出問題。市府特別重視食安問題，不能容忍也不允許不肖業者，危害民眾健康，破壞碧砂漁港直銷中心形象。

林鼎超說，這名攤商是累犯，去年2月3日、7月19日都有不誠信行為，遭區漁會依合約裁罰紀錄。這次糾紛，消費者和攤商雖然私下和解，但事件延燒，已嚴重破壞碧砂漁港直銷中心形象，傷害到其他優質攤商。

消費者和攤商已經和解，但產發處仍將協同基隆區漁會調查這起糾紛始末，未來也會依消費者保護法、基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點，對攤商嚴格管理，呼籲業者必須重視誠信，標價透明。