破45萬人次到現場賞燈 花蓮太平洋燈會今晚送888份兔燈籠抽獎

今天是元宵節，花蓮縣政府在太平洋公園南濱段舉辦「2023花蓮太平洋燈會」，可愛的兔子燈飾吸睛，自1月14日活動開始，適逢農曆春節10天連假觀光人潮，已突破45萬人次賞花燈，縣府在今晚6時30分起，發放限量888份手提兔燈，還有猜燈謎及摸彩活動，感受元宵熱鬧氣氛。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，今年春節連假長達10天，來花蓮的觀光人潮不受寒流影響，太平洋燈會更是許多遊客的必逛景點，經東華大學統計，現場已突破45萬人次到活動現場賞燈，活動現場人潮滿滿。

觀光處指出，今天現場發放限量888份兔年提燈，現場下午6時起開放排隊，6時30分將由縣長徐榛蔚發放，每位民眾限領一份小提燈與摸彩券，數量有限發完為止。

晚間7點則有天使、恩典、三立芳幼兒園小朋友們帶來熱情活潑的演出，以及元宵晚會重頭戲猜燈謎與摸彩活動，現場共準備24個猜燈謎禮品及遊戲機、65吋液晶電視等摸彩大獎，晚間8時30分及9時，主燈展演場次特別加碼璀璨煙火星空秀，讓民眾大飽眼福。

此外，遊客在活動期間至現場與玉兔燈飾拍照上傳至指定FB貼文並標記2位好友，就可到活動服務台兌換摸彩券，尋找會場範圍內發光玉兔造型燈飾及科技主燈影片中的兔子數量，猜中或接近正確數量者即有機會抽中平板、智慧手錶等大獎。

更多活動內容請上太平洋燈會活動官網（https://www.hualien-lantern.com.tw）查詢。