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八斗子買帝王蟹卻發臭 攤商遭斷水電和終止契約

中央社／ 基隆5日電
民眾日前到八斗子漁港魚貨直銷中心花了新台幣7000元買2隻帝王蟹，卻發現其中一隻發臭，經與攤商協商後，攤商才退回5000元。基隆市政府產業發展處表示，這間攤商已多次違規，將依照規定終止契約並斷水、斷電，不得營業。圖／基隆市政府提供
民眾日前到八斗子漁港魚貨直銷中心花了新台幣7000元買2隻帝王蟹，卻發現其中一隻發臭，經與攤商協商後，攤商才退回5000元。基隆市政府產業發展處表示，這間攤商已多次違規，將依照規定終止契約並斷水、斷電，不得營業。圖／基隆市政府提供

民眾日前到八斗子漁港直銷中心花新台幣7000元買2隻帝王蟹，之後發現其中1隻發臭。基隆市府說，這家攤商有多次違規紀錄，將依規定終止契約，今天斷水、斷電，不得繼續營業。

有民眾日前到八斗子漁港直銷中心一家攤商，購買1大1小共2隻帝王蟹，共花了7000元，之後卻發現其中1隻呈現灰黑色，聞起來還有腐敗味，經與攤商協商後，攤商才退回5000元。

基隆市政府產業發展處長林鼎超今天上午到現場勘查，下午透過新聞稿指出，這家爭議攤商已是累犯，包括去年2月3日和7月19日，有偷斤減兩和掉包食材等不誠信行為，有多次違規遭罰。

林鼎超說，即便消費者事後改口，與攤商私下達成和解，但市府認定此次事件已經延燒，引起社會大眾高度關切，嚴重破壞八斗子漁港直銷中心形象，也傷害其他優質攤商，將依照規定終止契約，並在今天斷水、斷電，不得再繼續營業，未來針對發生類似事件的廠商，市府絕對不會容忍，以維護大多數良好攤商的名聲與生計。

林鼎超指出，市府後續將協同基隆區漁會，共同針對此件消費糾紛，啟動調查程序，並依消費者保護法及基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點，對攤商嚴格管理，也呼籲業者必須標價透明，勿以身試法。

基隆市長謝國樑表示，此次消費糾紛已嚴重影響市府、基隆區漁會信譽及形象，產發處相當重視此案，已請漁會以最嚴厲方式處理，吃進消費者肚子裡的東西攸關食安問題，市府特別注重，不能容忍不肖業者，增添八斗子漁港負面形象。

林鼎超 謝國樑

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