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影／有點怕！國際學生體驗炸寒單 法國生：被炸會痛

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影

台東元宵炮炸寒單爺活動，今天吸引60名來自美、法等各國交換學生到場體驗，其中4名上轎體驗肉身寒單爺，其餘學生則當炮手、擲炮炸寒單，來自法國學生體驗後直言「炮炸會痛、有點怕、很棒的體驗！」

「小心、開始了！」來自法國18歲的馬堤等4名學生，今天在工作人員協助下，換裝站上轎體驗炸寒單，其餘學生也當炮手擲炮，當馬堤的寒單爺神轎進入玄武堂前廣場，炮手們立即擲炮炸寒單，瞬間火光四射、炸聲震天、煙霧瀰漫，外籍生也充分感受到鞭炮威力。

台東縣議員李建智表示，國際交換學生台東體驗炸寒單，今年進入第12年，過去幾年每次體驗人數已達百餘人，參與人數一年比一年多，雖因疫情停辦2年，但今年復辦後仍有很多學生參加，這些學生會錄影、拍照帶回他們國家，讓更多人看見台灣傳統文化、是最好的外交宣傳。

普悠瑪扶輪社創社社長郭大誠表示，國際扶輪社安排的國際交換學生台東體驗炸寒單，今年復辦共有來自美、法、日、韓、墨、巴西等16國，總計60名交換學生到場。來自法國、義大利、丹麥、巴西等4名學生，今天都上轎扮演肉身寒單爺、感受鞭炮威力。

台東元宵節慶觀光系列活動昨起跑，其中最受關注的「炮炸寒單爺」昨晚登場，今起將有20餘場次「炮炸」活動，主辦單位籲民眾注意自身安全及隨行孩童或親友，到場應穿著長袖長褲、戴口罩及各項裝備齊全。

國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單，開心自拍留念。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單，開心自拍留念。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單，現場炮聲震天、煙霧瀰漫。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單，現場炮聲震天、煙霧瀰漫。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
國際交換學生今天到台東體驗炸寒單。記者卜敏正／攝影
來自法國的馬堤今天到台東體驗炸寒單後，直言有點怕、被炸到會痛。記者卜敏正／攝影
來自法國的馬堤今天到台東體驗炸寒單後，直言有點怕、被炸到會痛。記者卜敏正／攝影
李建智表示，國際交換學生體驗炸寒單，是最佳的外交活動。記者卜敏正／攝影
李建智表示，國際交換學生體驗炸寒單，是最佳的外交活動。記者卜敏正／攝影

炸寒單 寒單爺 台東 交換學生 法國

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