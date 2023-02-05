影／有點怕！國際學生體驗炸寒單 法國生：被炸會痛

台東元宵炮炸寒單爺活動，今天吸引60名來自美、法等各國交換學生到場體驗，其中4名上轎體驗肉身寒單爺，其餘學生則當炮手、擲炮炸寒單，來自法國學生體驗後直言「炮炸會痛、有點怕、很棒的體驗！」

「小心、開始了！」來自法國18歲的馬堤等4名學生，今天在工作人員協助下，換裝站上轎體驗炸寒單，其餘學生也當炮手擲炮，當馬堤的寒單爺神轎進入玄武堂前廣場，炮手們立即擲炮炸寒單，瞬間火光四射、炸聲震天、煙霧瀰漫，外籍生也充分感受到鞭炮威力。

台東縣議員李建智表示，國際交換學生台東體驗炸寒單，今年進入第12年，過去幾年每次體驗人數已達百餘人，參與人數一年比一年多，雖因疫情停辦2年，但今年復辦後仍有很多學生參加，這些學生會錄影、拍照帶回他們國家，讓更多人看見台灣傳統文化、是最好的外交宣傳。

普悠瑪扶輪社創社社長郭大誠表示，國際扶輪社安排的國際交換學生台東體驗炸寒單，今年復辦共有來自美、法、日、韓、墨、巴西等16國，總計60名交換學生到場。來自法國、義大利、丹麥、巴西等4名學生，今天都上轎扮演肉身寒單爺、感受鞭炮威力。