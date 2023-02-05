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全台最大馬當部落聚會所工程 台東縣府盼5月完工

中央社／ 台東縣5日電

全台最大原民部落「台東市馬當部落」長年無聚會所可用，縣府爭取經費，解決用地、法規等問題，聚會所暨文健站新建工程因疫情等因素展延工期，縣府督促進度，盼於5月完工。

台東縣政府原住民行政處今天發布訊息表示，馬當部落為原民會735個核定部落中人數最多，約3000人左右，74年來無固定聚會所，僅豐年祭時向學校、私人或台東市公所借用場地辦理。

由於部落周邊公有土地難尋，在縣府努力下，2019年10月31日內政部核定台東縣第三期豐榮豐樂區段徵收案，准予徵收台東市梧州段425地號等200多筆土地，共10餘公頃，特別劃定區段徵收範圍內的公園用地，為馬當部落新聚會所用址，提供族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動等使用，聚會所旁新建文健站，帶給長者舒適學習活動空間。

聚會所採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層。阿美族重視海洋文化，起伏斜屋面顯現山與海意象，周邊有海洋相關及傳統花紋等圖騰，建築物配色選用阿美族服飾常出現的紅、黑、白三色，入口處設有大型景觀石，並以馬當部落圖騰做為入口意象。

原民處說明，馬當部落文化聚會所目前工程預定進度96.376%，實際進度85.762%，原預定2月18日完工，但因天候、疫情等因素辦理展延工期，延長施工工期，縣府持續要求廠商趕工，預計於今年5月底完成，期盼完工後，全台最大的馬當部落在完善場地舉辦歲時祭儀。

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