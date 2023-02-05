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台東元宵遶境祈福今起駕 要申請為全國無形文化資產

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
縣長饒慶鈴等人共同扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴等人共同扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影

台東天后宮元宵遶境活動，今天上午由縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、天后宮董事長林有德敲鑼後、點燃起馬炮，共同扶媽祖鑾轎起駕，與50支藝陣隊伍會合後，開始市區遶境祈福活動。

民俗文化學者吳騰達表示，台東元宵傳統神明遶境祈福活動，是地方特有的文化活動，已成為台東縣無形文化資產，他與廟方今年將詳細記錄元宵遶境儀禮，希望能申請為全國無形文化資產。

廟方表示，遶境隊伍今天走南北向，預計當晚12點遶境結束，明天中午遶境隊伍再集結出發，以東西向遶行台東市區街道，晚間7點回天后宮，安排炮炸寒單爺。

今天下午2點在台東市南京路舉辦陣頭聯演，邀請台東縣各廟陣頭、家將聯合演出，有10餘支隊伍參加，最後還有一場炮炸寒單爺，透過聯演減少遶境時個別演出、影響遶境流程。

議長吳秀華點燃起馬炮、扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影
議長吳秀華點燃起馬炮、扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴敲鑼後、點燃起馬炮扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴敲鑼後、點燃起馬炮扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、天后宮董事長林有德共同敲鑼後、點燃起馬炮扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、天后宮董事長林有德共同敲鑼後、點燃起馬炮扶媽祖鑾轎起駕。記者卜敏正／攝影

遶境 台東 文化資產

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