台東元宵遶境祈福今起駕 要申請為全國無形文化資產
台東天后宮元宵遶境活動，今天上午由縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、天后宮董事長林有德敲鑼後、點燃起馬炮，共同扶媽祖鑾轎起駕，與50支藝陣隊伍會合後，開始市區遶境祈福活動。
民俗文化學者吳騰達表示，台東元宵傳統神明遶境祈福活動，是地方特有的文化活動，已成為台東縣無形文化資產，他與廟方今年將詳細記錄元宵遶境儀禮，希望能申請為全國無形文化資產。
廟方表示，遶境隊伍今天走南北向，預計當晚12點遶境結束，明天中午遶境隊伍再集結出發，以東西向遶行台東市區街道，晚間7點回天后宮，安排炮炸寒單爺。
今天下午2點在台東市南京路舉辦陣頭聯演，邀請台東縣各廟陣頭、家將聯合演出，有10餘支隊伍參加，最後還有一場炮炸寒單爺，透過聯演減少遶境時個別演出、影響遶境流程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言