基隆市政府也開Podcast 全新風格行銷市政吸引年輕人

基隆市府規畫的廣播節目「基隆Podcast」，已正式上架，節目發布在Apple Podcast、Spotify兩大平台當中，節目主持人由市府發言人余治明擔任，每集邀請不同來賓分享時事議題與自身經歷，並且透過平台分享市府未來有趣活動。

余治明表示，為了吸引更多市民與年輕朋友們收聽，封面設計特別採用帶有酷炫風格的霓虹燈造型，讓人耳目一新，3日上線首播。

余治明提到，第一集邀請社會處長楊玉欣，向聽眾們介紹自身經歷，分享上任1個月的感受，探討過去擔任立法委員及現任社會處長的差異性，並說明社會處的業務執行方向等議題。

楊玉欣曾任第8屆立法委員、台灣弱勢病患權益促進會秘書長、財團法人罕見疾病基金會代言人、中廣流行網「角落欣世界」節目主持人、公視「發現希望」節目主持人、人間衛視新聞主播、節目主持人。

基隆Podcast每集節目中都有安排「共好時間」，讓來賓分享基隆美好的景點、餐廳，或是各單位的活動預告，將美好的人、事、物分享給每一位聽眾朋友。

余治明表示，目前Podcast的頻道相當豐富且多元，「基隆Podcast」是以市政府的角色，來進行城市行銷、市政推動、人物經驗分享的官方頻道，透過談話性的廣播內容，與來賓激盪出話題火花，帶出嚴肅的市政議題，也帶來有趣的內容，是團隊持續努力的方向，歡迎市民朋友們線上收聽。

【Apple Podcast】連結

https://podcasts.apple.com/tw/podcast/%E5%9F%BA%E9%9A%86podcast/id1669701853