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高齡駕駛事故 台東增加率最高
道安會統計，去年1到10月台東縣高齡無照駕駛事故發生率，較前年增64.9%，有駕照高齡駕駛事故發生率也增加10.7%，增加比率都是全國最高。監理站表示，已請各鄉鎮衛生所協助高齡駕駛人體檢，合格當場換照，鼓勵利用偏鄉幸福巴士。
台東縣卑南鄉8旬老翁本月2日駕吉普車失控，撞進水溝、受困車內，所幸警消救出送醫、無生命危險。村長指老翁住山區，可能是太疲勞、視線不好發生車禍。台東監理站建議，家屬應評估長輩是否適合駕、騎車，若不適合就勸導、鼓勵自動繳回駕照。
道安委員會統計，台東縣高齡有照、無照駕駛事故發生率，增加比率全國都最高。國內自2017年實施高齡者駕駛換照制度，75歲以上駕駛每3年體檢換照，原是要降低高齡駕駛事故發生率，但台東縣高齡事故意外卻增加。
台東監理站長洪美芳說，為服務偏鄉長輩，已請各鄉鎮衛生所協助高齡駕駛人體檢，合格就當場換照，若不適合繼續駕騎車，則鼓勵多利用偏鄉幸福巴士。
「偏鄉外出駕車、騎車較方便！」達仁鄉陳姓鄉民說，鄉下、山區大眾交通工具本就少，年輕人都在外地工作，家中長輩外出幾乎只能駕車或騎車，海端鄉邱姓民也說，若交通方便，誰也不願冒風險讓長輩駕騎車外出，長輩騎車真的不得已。
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