聽新聞
test
0:00 / 0:00

高齡駕駛事故 台東增加率最高

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

道安會統計，去年1到10月台東縣高齡無照駕駛事故發生率，較前年增64.9%，有駕照高齡駕駛事故發生率也增加10.7%，增加比率都是全國最高。監理站表示，已請各鄉鎮衛生所協助高齡駕駛人體檢，合格當場換照，鼓勵利用偏鄉幸福巴士。

台東縣卑南鄉8旬老翁本月2日駕吉普車失控，撞進水溝、受困車內，所幸警消救出送醫、無生命危險。村長指老翁住山區，可能是太疲勞、視線不好發生車禍。台東監理站建議，家屬應評估長輩是否適合駕、騎車，若不適合就勸導、鼓勵自動繳回駕照。

道安委員會統計，台東縣高齡有照、無照駕駛事故發生率，增加比率全國都最高。國內自2017年實施高齡者駕駛換照制度，75歲以上駕駛每3年體檢換照，原是要降低高齡駕駛事故發生率，但台東縣高齡事故意外卻增加。

台東監理站長洪美芳說，為服務偏鄉長輩，已請各鄉鎮衛生所協助高齡駕駛人體檢，合格就當場換照，若不適合繼續駕騎車，則鼓勵多利用偏鄉幸福巴士。

「偏鄉外出駕車、騎車較方便！」達仁鄉陳姓鄉民說，鄉下、山區大眾交通工具本就少，年輕人都在外地工作，家中長輩外出幾乎只能駕車或騎車，海端鄉邱姓民也說，若交通方便，誰也不願冒風險讓長輩駕騎車外出，長輩騎車真的不得已。

台東 偏鄉

延伸閱讀

中職／高虹安證實龍來公司今年不解約 設新竹棒球場體檢小組

影／借改裝BMW車招搖訪友 嘉義男無照駕駛還攜毒被逮

MLB／千賀滉大被砍價？美媒爆料：大都會對體檢有疑慮

太諷刺！《D.P》男星靠演技裝癲癇　偽造體檢當「逃兵」

相關新聞

法郵輪3月24日首來台 展開日本跳島遊程

去年5月因疫情大爆發國際郵輪停航10個月後，3月將重返台灣市場，基隆港今年有72航次，法國龐洛郵輪3月24日首航來台，並...

內政部花蓮2社宅決標 預計建551戶

內政部推動社會住宅，花蓮市「中美好室」、「美崙安居」兩案新建統包工程已決標，預計民國115、116年陸續完工，總戶數55...

宜蘭民進黨新春團拜 盼恢復地方聯誼

民進黨宜蘭縣黨部昨辦新春團拜，希望揮別去年大選的挫敗，迎向嶄新兔年。有黨員表示，疫情開始後許多黨員聯誼活動停擺，可能是敗...

高齡駕駛事故 台東增加率最高

道安會統計，去年1到10月台東縣高齡無照駕駛事故發生率，較前年增64.9%，有駕照高齡駕駛事故發生率也增加10.7%，增...

廣角鏡／炮炸寒單爺

台東元宵節慶觀光系列活動起跑，受矚目的「炮炸寒單爺」，昨晚在台東海濱公園登場，寒單爺站神轎上，接受四面八方飛來的鞭炮洗禮...

基隆市政府也開Podcast 全新風格行銷市政吸引年輕人

基隆市府規畫的廣播節目「基隆Podcast」，已正式上架，節目發布在Apple Podcast、Spotify兩大平台當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。