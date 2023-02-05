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宜蘭民進黨新春團拜 盼恢復地方聯誼

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部昨辦新春團拜，希望揮別去年大選的挫敗，迎向嶄新兔年。有黨員表示，疫情開始後許多黨員聯誼活動停擺，可能是敗選原因，希望縣黨部恢復辦理。縣黨部主委陳俊宇表示，疫情後聯誼會組織確實較為沉寂，會到各鄉鎮市詳細了解。

現任縣議員的陳俊宇說，前2、3年雖受到疫情影響，台灣經濟狀況算是穩定，遺憾去年底大選結果不甚理想，代表民進黨還有進步空間。

立委陳歐珀表示，身為反賄反貪中心召集人，未能讓選舉乾淨進行，要向黨員道歉，選舉有起有落，希望所有黨公職繼續努力，為總統大選做準備。

縣黨部評委蘇文治指出，以往民進黨在黨員聯誼活動做得不錯，受到疫情影響，許多活動停止辦理，導致選舉宣傳無法達到預期效果，成為敗選原因之一，希望縣黨部能恢復辦理，重新將地方聯誼組織活化，推廣民進黨核心理念。

陳俊宇表示，過往民進黨在各鄉鎮設有聯絡站或聯誼會，例如宜蘭聯誼會、羅東聯誼會、礁溪水牛會、三星草根會等等，疫情開始後，這些組織確實較為沉寂，2月中後會到各鄉鎮市了解，期望能在後疫情時代讓地方聯誼組織重新擾動，提供黨員聯絡感情與抒發情緒的平台。

縣議員謝燦輝、吳宏謀表示，民進黨需要更團結，才能贏得明年總統、立委大選，給人民更幸福的生活；新科縣議員謝正信、林佩螢感謝大家相挺，才能順利前進議會，希望未來能有更多為民服務的機會。

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