內政部花蓮2社宅決標 預計建551戶

內政部推動社會住宅，花蓮市「中美好室」、「美崙安居」兩案新建統包工程已決標，預計民國115、116年陸續完工，總戶數551戶，分成1到3房共3個房型，行政院東部聯合服務中心表示，社宅只租不售，租金會比市場行情還低。

根據內政部國家住宅及都市更新中心資料，在花蓮共推動3處社會住宅，「中美好室」在花蓮市中美七街及中美五街25巷，去年6月以6億3100萬元決標，是全縣第一案，將興建126戶，包括套房型 77 戶、兩房型35戶、三房型14戶，預估115年完工，一樓規畫開放空間並設置店鋪及日照中心。

基地面積最大達7714平方公尺的「美崙安居」位於花蓮市球崙二路與華泰街與華民街口，原本以17億餘元招標，但去年6月截止無人投標而流標。

經重新檢討標案上網公告，去年底再次招標，以23億468萬元決標，總戶數達425戶，規畫套房型255 戶、二房型 128 戶及三房型42戶，中庭規畫開放廣場、與周邊公園串聯S型綠帶、一樓規畫有店鋪及托嬰中心，預計116年完工。

行政院東部聯合服務中心表示，社宅只租不售，租金會比市場行情還低，以「美崙安居」來說，出租坪1房約8到10坪，二房16到18坪，三房34坪到37.2坪，依房型坪數，租金將落在6000多元到1萬8000元間。

規畫中的還有「北昌安居」，位於吉安鄉北昌村，原本是花蓮公教會館，早年由教育部委外民營國統飯店，後來收回，封閉荒廢10多年。目前已由教育部移給住都中心管理，朝社會住宅方向兼福利設施規畫。