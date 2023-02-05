聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部花蓮2社宅決標 預計建551戶

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

內政部推動社會住宅花蓮市「中美好室」、「美崙安居」兩案新建統包工程已決標，預計民國115、116年陸續完工，總戶數551戶，分成1到3房共3個房型，行政院東部聯合服務中心表示，社宅只租不售，租金會比市場行情還低。

根據內政部國家住宅及都市更新中心資料，在花蓮共推動3處社會住宅，「中美好室」在花蓮市中美七街及中美五街25巷，去年6月以6億3100萬元決標，是全縣第一案，將興建126戶，包括套房型 77 戶、兩房型35戶、三房型14戶，預估115年完工，一樓規畫開放空間並設置店鋪及日照中心。

基地面積最大達7714平方公尺的「美崙安居」位於花蓮市球崙二路與華泰街與華民街口，原本以17億餘元招標，但去年6月截止無人投標而流標。

經重新檢討標案上網公告，去年底再次招標，以23億468萬元決標，總戶數達425戶，規畫套房型255 戶、二房型 128 戶及三房型42戶，中庭規畫開放廣場、與周邊公園串聯S型綠帶、一樓規畫有店鋪及托嬰中心，預計116年完工。

行政院東部聯合服務中心表示，社宅只租不售，租金會比市場行情還低，以「美崙安居」來說，出租坪1房約8到10坪，二房16到18坪，三房34坪到37.2坪，依房型坪數，租金將落在6000多元到1萬8000元間。

規畫中的還有「北昌安居」，位於吉安鄉北昌村，原本是花蓮公教會館，早年由教育部委外民營國統飯店，後來收回，封閉荒廢10多年。目前已由教育部移給住都中心管理，朝社會住宅方向兼福利設施規畫。

花蓮 社會住宅

延伸閱讀

屏東首建社宅「瑞屏安居」 縣長周春米視察盼3年後完工

花蓮兩社宅統包工程陸續決標 預計興建超過500戶

北市行善社宅電梯「5天壞1次」 陳怡君爆：住戶還被嗆不爽不要住

效法大航海時代冒險渡洋 花蓮醫親述如何駕帆船從蘭卡威開回台灣

相關新聞

法郵輪3月24日首來台 展開日本跳島遊程

去年5月因疫情大爆發國際郵輪停航10個月後，3月將重返台灣市場，基隆港今年有72航次，法國龐洛郵輪3月24日首航來台，並...

內政部花蓮2社宅決標 預計建551戶

內政部推動社會住宅，花蓮市「中美好室」、「美崙安居」兩案新建統包工程已決標，預計民國115、116年陸續完工，總戶數55...

宜蘭民進黨新春團拜 盼恢復地方聯誼

民進黨宜蘭縣黨部昨辦新春團拜，希望揮別去年大選的挫敗，迎向嶄新兔年。有黨員表示，疫情開始後許多黨員聯誼活動停擺，可能是敗...

高齡駕駛事故 台東增加率最高

道安會統計，去年1到10月台東縣高齡無照駕駛事故發生率，較前年增64.9%，有駕照高齡駕駛事故發生率也增加10.7%，增...

廣角鏡／炮炸寒單爺

台東元宵節慶觀光系列活動起跑，受矚目的「炮炸寒單爺」，昨晚在台東海濱公園登場，寒單爺站神轎上，接受四面八方飛來的鞭炮洗禮...

基隆市政府也開Podcast 全新風格行銷市政吸引年輕人

基隆市府規畫的廣播節目「基隆Podcast」，已正式上架，節目發布在Apple Podcast、Spotify兩大平台當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。