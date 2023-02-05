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法郵輪3月24日首來台 展開日本跳島遊程
去年5月因疫情大爆發國際郵輪停航10個月後，3月將重返台灣市場，基隆港今年有72航次，法國龐洛郵輪3月24日首航來台，並以基隆為母港，展開日本跳島頂級旅遊行程，11天每人要價26.5萬元起。
台灣港務公司說，今年全台共收到90航次的國際郵輪預報，其中基隆港有72航次，包括32航次將以基隆為郵輪母港、40航次為掛靠港，市場興旺走熱，很多人都想出國旅遊。
法國頂級龐洛郵輪日麗號（Ponant Le Soleal）3月24日開到基隆，龐洛郵輪成立於1988年，2012年擴展英、歐陸及北美市場，2014年延伸到澳洲、紐西蘭，如今看上亞洲頂級旅遊實力，除上海、新加坡外，停泊基隆期望將法國風情分享亞洲遊客。
龐洛郵輪總噸位數1萬944噸，以「小即是美」為精神，全系列船隊僅配置16到165間艙房，打破一般人對豪華郵輪「愈大愈奢華」迷思，主打行家級郵輪旅客。
龐洛郵輪行程從日本南方列島開始，穿梭於沖繩諸島，探索島嶼間的祕境美景，規畫11天日本奢華跳島行程，每人26.5萬元起，疫後郵輪市場興旺，去年開賣當日即秒殺。
晴天旅遊、晴日旅遊聯合龐洛郵輪推出此次日本旅遊行程，吸引百人參加，而各國旅客80餘人將飛來台灣，與台灣旅客總人數200多人。
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