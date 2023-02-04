影╱冬山元宵花火節 600秒煙花為舊河港燈節譜寫句點

今晚是元宵節前夕，宜蘭各地下起大雨，冬山火車站旁的冬山舊河港，河面在滂沱之中被煙花照亮。冬山鄉公所與鄉代會合辦2023冬山元宵花火節，為去年12月31日開幕、明天結束的冬山舊河港燈節畫下句點，上萬民眾冒雨前來，直呼「好漂亮」。

2023冬山元宵花火節，晚上7時由出身宜蘭的音樂人潘芳烈帶領同名樂團，為在場民眾熱唱開場，包含「酒後的心聲」、「告白氣球」、「向前行」等名曲，也邀請老同學冬山鄉長林峻輔上台獻唱「恰似你的溫柔」，點燃全場氣氛。

鄉公所因應2023年，訂於今晚8時23分施放煙火，晚間8時22分，主持人鄉代表林松根帶領全場倒數，23分整，煙火從河面沖天而起，到半空中綻放出煙花，照亮雨夜，時間長達600秒，不少民眾冒雨觀看，說「好漂亮」。

林峻輔說，天氣不太理想，去年參加花火節的人多達7、8萬，擠滿了整個冬山車站，今年受雨勢影響，但民眾的熱情讓活動更加精采，元宵小過年，希望讓煙花替大家祛除去年不好的事物，迎接新年。