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新山水庫見底維修非缺水 水公司：基隆河豐水期免擔心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供

新山水庫因為洩壓放水，不少民眾看到網站蓄水量快見底，紛紛詢回是否會缺水。立委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。水公司表示，基隆河的流量充沛，用戶不用擔心用水問題。

自來水公司總經理李嘉榮昨天拜會蔡適應，今天由第一區管理處副處長陳素卿，新山水給水廠廠長潘宏偉到新山水庫說明，市議員洪森永、吳驊珈也出席。

蔡適應表示，基隆的用水是從基隆河抽取至新山給水廠，再由新山給水廠供給大基隆地區用戶，多餘的原水才會儲存到新山水庫，然後在基隆河枯水期時，才利用新山水庫供水，所以新山水庫的維修，在基隆河的豐水期間，不會妨礙基隆人的用水。

潘宏偉表示，整修工程正在施作，包含第一取水塔的工程，以及輸水管線漏水的修復，預計整個工程會在2月20日完成，整修完成後，新山水庫大概會在5月回到正常的水位，而且現階段受到東北季風影響，基隆河的川流量充沛，用戶不用擔心用水問題。

蔡適應說，新山水庫是整個大基隆用水非常重要的區域，水庫的水位下降，是因為要進行取水塔的瀾湖柵工程和輸水管線重新的修復，由於工程的關係，需要先將新山水庫的水降至可施工的水位，所以才會在水庫的水情網頁上看到低水位的狀況。

蔡適應補充，這是新山水庫建成蓄水以來，第一次把水位放到這麼低，這樣的工程就是為了要來維護新山水庫在7、8月枯水期時，供水的穩定與安全，所以自來水公司在豐水期施工，請市民朋友不用擔心用水。

委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供
委蔡適應今天下午和水公司到新山水庫了解整修現況。圖／蔡適應辦公室提供

新山水庫 基隆 蔡適應

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