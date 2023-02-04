推動淨零碳排 花蓮縣採購177輛電動機車撥交村里長使用
花蓮縣政府推動淨零碳排，編列經費配發全縣177位村里長每人1輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚移交給村里長。縣府表示，也會盤點現有公務車，逐步汰換成電動車，也以經費補助鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，盼共同為低碳盡心力。
「淨零碳排永續花蓮」是縣長徐榛蔚施政重要目標，為讓深入地方基層，縣府編列經費，今年購置每輛8萬元的電動機車共177輛，今天在村里長教育訓練中，由徐榛蔚一併移交給各鄉鎮村里長。
縣府表示，這批電動機車在家就能充電，不需使用充電椿，盼村里長們騎著電動車服務民眾，減少碳排量。
國裕里長杜曉炬表示，前兩任8年都是騎自己的燃油摩托車服務里內家戶，覺得電動機車很環保，原本就想下一輛要換電動機車，如今縣府採購提供給里長，覺得很不錯。
花蓮縣政府今年訂定低碳轉型評估指標，會盤點現有公務車，逐步汰換合適的電動車，目標是在2030年達到公務車及新能源機車占新售車比例35%，此外，也鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，最高可補助2萬2800元，環保局表示，全縣目前共有173座電動車充電站，以及106座電池交換站，民眾可多加使用。
縣環保局今天還舉辦溫室氣體盤查訓練課程，邀請南華大學教授洪耀明，教導各機關及企業如何規畫執行碳盤查，藉由課程讓與會單位學習如何建立自身的碳排來源及排放量。
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