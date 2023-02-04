快訊

補班日滿肚悶氣？大樂透獎號出爐 中了放長假

啪沒了？要擊落間諜氣球不簡單 專家：地對空飛彈都未必能打下

陸教授發文鼓吹攻台 結果留言區大翻車：你兒孫先上

推動淨零碳排 花蓮縣採購177輛電動機車撥交村里長使用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府推動淨零碳排，採購177輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚撥交給村里長使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推動淨零碳排，採購177輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚撥交給村里長使用。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府推動淨零碳排，編列經費配發全縣177位村里長每人1輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚移交給村里長。縣府表示，也會盤點現有公務車，逐步汰換成電動車，也以經費補助鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，盼共同為低碳盡心力。

「淨零碳排永續花蓮」是縣長徐榛蔚施政重要目標，為讓深入地方基層，縣府編列經費，今年購置每輛8萬元的電動機車共177輛，今天在村里長教育訓練中，由徐榛蔚一併移交給各鄉鎮村里長。

縣府表示，這批電動機車在家就能充電，不需使用充電椿，盼村里長們騎著電動車服務民眾，減少碳排量。

國裕里長杜曉炬表示，前兩任8年都是騎自己的燃油摩托車服務里內家戶，覺得電動機車很環保，原本就想下一輛要換電動機車，如今縣府採購提供給里長，覺得很不錯。

花蓮縣政府今年訂定低碳轉型評估指標，會盤點現有公務車，逐步汰換合適的電動車，目標是在2030年達到公務車及新能源機車占新售車比例35%，此外，也鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，最高可補助2萬2800元，環保局表示，全縣目前共有173座電動車充電站，以及106座電池交換站，民眾可多加使用。

縣環保局今天還舉辦溫室氣體盤查訓練課程，邀請南華大學教授洪耀明，教導各機關及企業如何規畫執行碳盤查，藉由課程讓與會單位學習如何建立自身的碳排來源及排放量。

花蓮縣政府推動淨零碳排，採購177輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚撥交給村里長使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推動淨零碳排，採購177輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚撥交給村里長使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推動淨零碳排，採購177輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚撥交給村里長使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推動淨零碳排，採購177輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚撥交給村里長使用。圖／花蓮縣政府提供

電動機車 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

推淨零碳排 花蓮縣府贈村里長公務用電動機車

花蓮縣府添生力軍 任命民政處長、客家處長

新年禮物附「蔣萬安全家福小卡」 議員批：人民稅金是蔣家銀庫？

蘇花公路深夜坍方！報案人驚「整條路被擋」 聞落石聲急喊後車倒退嚕

相關新聞

推動淨零碳排 花蓮縣採購177輛電動機車撥交村里長使用

花蓮縣政府推動淨零碳排，編列經費配發全縣177位村里長每人1輛公務電動機車，今天由縣長徐榛蔚移交給村里長。縣府表示，也會...

台東元宵炮炸寒單爺今晚開炸 連3天定點炮炸20餘場

2023台東元宵節慶觀光系列活動今天起跑，其中最受關注的「炮炸寒單爺」，今晚在台東海濱公園煙火活動後登場，明起將有20餘...

台東元宵26場炸寒單 海濱公園率先登場

台東元宵節炮炸肉身寒單（邯鄲）今年恢復舉行，玄武堂有18場、邯鄲堂有8場，今晚玄武堂在台東市海濱公園率先揭開序幕

台東高齡交通事故比率高 監理站籲請長輩多搭幸福巴士

台東縣高齡駕駛人車禍意外頻傳，根據交通部道路交通安全督導委員會統計資料顯示，去年1至10月交通意外比前年高，與全國比較也...

花蓮兩社宅統包工程陸續決標 預計興建超過500戶

內政部推動社會住宅，花蓮市「中美好室」、「美崙安居」兩案新建統包工程已決標，預計民國115、116年陸續完工，總戶數55...

台肥疑堆大量廢土 基市府罰26.6萬

台肥基隆廠堆置7600立方米土方，傳疑為營建廢棄土違法堆置，基隆市長謝國樑昨前往稽查，發現申請土壤改良卻違法堆置大量土方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。