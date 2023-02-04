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宜蘭弘道基金會助老計畫 募款未達預期盼民眾踴躍樂捐

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
阿樂阿公、林阿公、吳阿伯與鄰里鄉親同樂，歡度小過年。圖／弘道老人福利基金會提供
阿樂阿公、林阿公、吳阿伯與鄰里鄉親同樂，歡度小過年。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會今早在宜蘭頭城望天宮，舉辦寒冬助老活動，邀請長輩元宵搓湯圓，3位身體不方便出遠門的老人家受邀參加，與鄰居們搓湯圓互動。弘道推動長輩關懷計畫，目前尚缺200萬元，特別與momo購物網合作，希望社會大眾參與公益。

弘道基金會每年推動助老計畫，今年冬季的「寒冬助老」與元宵節走春結合，到頭城望天宮邀請附近里民，以及3位身體不方便的老人家阿樂阿公、林阿公、吳阿伯一起搓湯圓，讓長者與鄰里加深認識，遇到困難可以互相幫助。

基金會鐘智馨處長表示，基金會推動「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，關懷服務871位宜蘭的弱勢老人，計畫會持續整年，預計花費220萬元，截至2月止募集到20萬元，低於往年的標準。

基金會指出，每年過年後是民眾捐款的高峰期，通常到2月初可以募集40到50萬元善款，今年年假較長，民眾假期間捐款意願較低，因此募款未達預期，活動預算跟著降低，無法將煮好的湯圓分送給更多居民。基金會今年與momo購物網合作，望民眾踴躍捐款。

儘管活動縮小，參與的長者仍相當開心，阿樂阿公平日獨居在家，今天與基金會和鄰居一同搓湯圓；林阿公撐著單手4腳拐杖，換上最喜歡的衣服認真搓湯圓；吳阿伯30年前遇到車禍，目前借助行器走路，他本就喜歡熱鬧，今天與另外2位長者歡度小過年。

宜蘭弘道老人福利基金會今早在頭城望天宮舉辦寒冬助老活動，邀請長者與里民一同搓湯圓。圖／弘道老人福利基金會提供
宜蘭弘道老人福利基金會今早在頭城望天宮舉辦寒冬助老活動，邀請長者與里民一同搓湯圓。圖／弘道老人福利基金會提供
由於募款未達預期，材料費只夠煮2鍋鹹湯圓，基金會盼民眾發揮愛心，踴躍捐款。圖／弘道老人福利基金會提供
由於募款未達預期，材料費只夠煮2鍋鹹湯圓，基金會盼民眾發揮愛心，踴躍捐款。圖／弘道老人福利基金會提供

湯圓 購物網 捐款

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