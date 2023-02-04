台東元宵炮炸寒單爺今晚開炸 連3天定點炮炸20餘場

2023台東元宵節慶觀光系列活動今天起跑，其中最受關注的「炮炸寒單爺」，今晚在台東海濱公園煙火活動後登場，明起將有20餘場次「炮炸」活動，主辦單位籲民眾注意自身安全及隨行孩童或親友，到場應穿著長袖長褲、戴口罩及各項裝備齊全。

台東市元宵節遊行遶境，為國內元宵節觀光重點，其中傳統「炮炸寒單爺」活動今年將進行20餘場次，定點舉辦時程如下：

玄武堂：4日晚7時在台東海濱公園國際地標，參與市公所辦理煙火之夜活動、晚間9點玄武堂本堂；5日下午12時30分正氣路玄武堂國際交換學生炸寒單文化交流體驗、2點賓朗普濟宮、下午4時光明路104號媄髮絲、5時開封街288號天天勇尚發旺德企業社、晚上7時南京路市民廣場祈福炸寒單、晚上8時正氣北路431號眾星國際理財、晚上9時正氣路玄武堂。

6日上午10時馬蘭榮家、11時中山路210號蒙娜麗莎、下午1時正氣路玄武堂你來炸我「炮手、肉身體驗營」、下午2時30分台東縣議會、下午3時漢陽北路176號池王府臨時行館、下午4時台東縣議會、3時30分正氣北路431號眾星國際理財、4時30分臨海路三段415號東糖寒單餅舖、下午6時台東天后宮、晚9時祈福遶境祭寒單-迎武財神寒單爺入廟、晚上10時正氣路玄武堂。

邯鄲堂：5日下午1時卑南鄉初鹿村尚宸行-建霖行、3時漢陽北路188號台東龍聖太子宮、5時更生北路560巷23號安善堂、晚間8時臨海路1段183巷51號邯鄲堂。

6日中午1時卑南鄉太平村民生路90號陳建文宅、下午5時正氣路362之1號亞洲檳榔、晚上8時臨海路1段183巷51號邯鄲堂。

主辦單位提醒，炮轟寒單爺活動煙霧迷漫、具危險性，觀賞民眾或遊客請注意孩童及本身安全（患心臟病及孕婦特別注意）、請穿著棉質長袖、長褲或較厚重避免火傷之衣服、請準備耳塞、口罩、帽子等物品、避免長時間音爆、濃重煙硝、誤詐所產生傷害、神轎隊伍八家將經過時，請勿插入隊伍及妨礙隊伍行進。