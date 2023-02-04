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台東元宵26場炸寒單 海濱公園率先登場

中央社／ 台東縣4日電
因疫情停辦2年的台東元宵遶境暨炸寒單（邯鄲）系列活動，市公所今天舉辦記者會宣告今年活動恢復辦理。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影
因疫情停辦2年的台東元宵遶境暨炸寒單（邯鄲）系列活動，市公所今天舉辦記者會宣告今年活動恢復辦理。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影

台東元宵節炮炸肉身寒單（邯鄲）今年恢復舉行，玄武堂有18場、邯鄲堂有8場，今晚玄武堂在台東市海濱公園率先揭開序幕。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的台東元宵節炸寒單活動，今年恢復舉行，從農曆正月14到16日（國曆2月4日到6日）包括玄武堂有18場，邯鄲堂有8場，連續3天狂炸26場。

台東市公所今晚在海濱公園國際地標舉行台東元宵節觀光活動「揚眉兔氣賀新歲炸寒單．煙火之夜」，6名肉身寒單僅著紅色短褲輪番站上神轎接受炮火洗禮，為今年炮炸寒單揭開序幕。

另項元宵節重頭戲，台東市天后宮主辦的神明遶境祈福活動，日前有51隊完成隊伍順序抽籤。天后宮發言人林崑成今天表示，除了5、6日的遶境外，5日下午另在台東市南京路舉辦陣頭展演，將有10個陣頭演出。

元宵節 台東 炸寒單

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