新山水庫18日恢復蓄水 蔡適應請市府盡速核定抗旱工程

自來水公司總經理李嘉榮今天下午拜會立委蔡適應，說明新山水庫修復狀況，及基隆地區抗旱供水改善工程進度。蔡適應表示，新山水庫原水管滲漏洩壓檢視及修復，預計18日就會恢復蓄水，並請市政府早日核定抗旱改善計畫。

蔡適應說，根據自來水公司說明新山水庫的修復狀況，日前由於發現原水管滲漏，在基隆河水位無虞狀況下，現勘後決定在1月3日洩降水壓，進行汰換1200mm不鏽鋼管，他要求自來水公司藉由此次工程，在水位降至呆水位後，徹底檢視整個新山水庫壩體，以及相關管線狀況，及早將問題改善，明天在新山水庫現場說明。

蔡適應說，去年基隆旱季的枯水期，造成基隆市中正區、信義區減壓供水，有些高地社區甚至無水可用，當時他除了協調國軍和自來水公司調派水車支援外，還要求台灣自來水公司要提出短中長期的方案，來改善問題。

蔡適應表示，自來水公司現目前已經進行了抽水機組的汰換，將沿忠一路至喜豬橋新設管線，銜接新山水庫的自來水支援中正區和信義區用戶，並透過新設東海加壓站，讓供水壓力穩定，自來水公司已經設計完成，他也請基隆市政府早日核定抗旱改善計劃。