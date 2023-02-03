新山水庫18日恢復蓄水 蔡適應請市府盡速核定抗旱工程

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新山水庫18日恢復蓄水，立委蔡適應請市府盡速核定抗旱工程。圖／蔡適應服務處提供
新山水庫18日恢復蓄水，立委蔡適應請市府盡速核定抗旱工程。圖／蔡適應服務處提供

自來水公司總經理李嘉榮今天下午拜會立委蔡適應，說明新山水庫修復狀況，及基隆地區抗旱供水改善工程進度。蔡適應表示，新山水庫原水管滲漏洩壓檢視及修復，預計18日就會恢復蓄水，並請市政府早日核定抗旱改善計畫。

蔡適應說，根據自來水公司說明新山水庫的修復狀況，日前由於發現原水管滲漏，在基隆河水位無虞狀況下，現勘後決定在1月3日洩降水壓，進行汰換1200mm不鏽鋼管，他要求自來水公司藉由此次工程，在水位降至呆水位後，徹底檢視整個新山水庫壩體，以及相關管線狀況，及早將問題改善，明天在新山水庫現場說明。

蔡適應說，去年基隆旱季的枯水期，造成基隆市中正區、信義區減壓供水，有些高地社區甚至無水可用，當時他除了協調國軍和自來水公司調派水車支援外，還要求台灣自來水公司要提出短中長期的方案，來改善問題。

蔡適應表示，自來水公司現目前已經進行了抽水機組的汰換，將沿忠一路至喜豬橋新設管線，銜接新山水庫的自來水支援中正區和信義區用戶，並透過新設東海加壓站，讓供水壓力穩定，自來水公司已經設計完成，他也請基隆市政府早日核定抗旱改善計劃。

忠一路至喜豬橋銜接埋管工程，編列2000萬元預算，施作範圍約420公尺，預計112年6月完工；增設東海加壓站，編列6000萬元預算，目前機電工程已經決標，也預計在今年6月完工。

新山水庫18日恢復蓄水，立委蔡適應請市府盡速核定抗旱工程。圖／蔡適應服務處提供
新山水庫18日恢復蓄水，立委蔡適應請市府盡速核定抗旱工程。圖／蔡適應服務處提供
新山水庫18日恢復蓄水，立委蔡適應請市府盡速核定抗旱工程。圖／蔡適應服務處提供
新山水庫18日恢復蓄水，立委蔡適應請市府盡速核定抗旱工程。圖／蔡適應服務處提供

新山水庫 蔡適應 基隆

延伸閱讀

黃偉哲要求市府節水擴大使用回收水 籲南高屏合作抗旱

被侯友宜點名效率要提高 自來水公司2點回應施工困難處

陳福海肯定辦學績效 金門柏村國小盼擴充校地

解決台中豐勢路淹水問題 江啟臣爭取拚3月動工

相關新聞

礁溪溫泉游泳池重新啟用 明後天免費入場

宜蘭礁溪鄉溫泉游泳池已逾30高齡，設施老舊，去年鄉公所向體育署爭取到經費，加上自籌，花費1500萬元重修，改建池體，並增...

新山水庫18日恢復蓄水 蔡適應請市府盡速核定抗旱工程

自來水公司總經理李嘉榮今天下午拜會立委蔡適應，說明新山水庫修復狀況，及基隆地區抗旱供水改善工程進度。蔡適應表示，新山水庫...

交通部推公共運輸月票 蔡適應：1200月票政見正面回應

交通部今天發布聞稿明確表示會推動公共運輸月票。立委蔡適應說，好的政策，他會來努力促成，去年選舉期間所提出的「首都通120...

基隆新山水庫洩降水位 第一取水工及管路7日起維修

台水表示，新山水庫於今年1月3日上午監控發現右岸第一取水工下游管路有異常滲漏量，於同日下午由水利署等專家學者現場評估後，...

「一日學校」台日文化交流 礁溪國中同學練習穿和服

日本「OneDaySchool」組織今年4月30日將在宜蘭礁溪國中舉辦「一日學校」活動，向台灣孩子從食、音、學、遊4方面...

春節資源垃圾量增加 花蓮市宣導稽查源頭減量見成效

今年農曆春節期間花蓮遊客人數爆量，但市公所統計發現，與去年同期相較，春節期間一般垃圾與大宗廢棄物數量減少，資源回收量增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。